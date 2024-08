Na Oravskom hrade dokončili obnovu hradnej brány a východnej bašty

Oravský Podzámok 26. augusta (TASR) - Na Oravskom hrade dokončili obnovu a reštaurovanie prvej hradnej brány a východnej bašty. Náklady sa vyšplhali na necelých 500.000 eur, múzeum to financovalo z vlastných príjmov múzea. Ako informovala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková, dôvodom k obnove objektov bol ich nevyhovujúci stav.



"Na východnej bašte odpadávali časti exteriérových omietok, ktoré ohrozovali návštevníkov, steny boli navlhnuté a narušený bol aj vstupný portál. Poveternostné podmienky sa výrazne podpísali pod degradáciu objektov," vysvetlila riaditeľka. Prvá hradná brána mala podľa Jagnešákovej narušený kamenný povrch a celoplošne bola zvetraná.



Pred obnovou múzeum urobilo pamiatkové výskumy. Na základe výsledkov pripravili zámer obnovy a verejné obstarávanie. "V septembri 2023 sa začala obnova a reštaurovanie, ktoré sa skončilo v júli tohto roka," povedala Jagnešáková.



Pôvodné originálne vrstvy na prvej hradnej bráne očistili, zdokumentovali, zakonzervovali a prekryli separačnou vrstvou. Na novej omietkovej vrstve je farebná výtvarná výzdoba, sivo-čierne iluzívne kvádrovanie, ktoré je ohraničené rytou linkou do omietky. Obnovili aj kamenné prvky, drevené a kovové časti brány, klopadlo, dvere, okná, mreže a zábradlie.



Na východnej bašte obnovili fasádne omietky, cimburia, šindľové striešky. "V súčasnosti má východná bašta podobu z obdobia, v ktorom vznikla, a to z polovice 16. storočia. Obnovená bola aj terasa s cimburím, ktorá bola vybudovaná v období na prelome 19. a 20. storočia," priblížila riaditeľka s tým, že betónové hlavice cimburia sú chránené proti vlhkosti šindľovými strieškami.



Zakonzervovali a reštaurovali aj vstupnú drevenú bránu hradu.