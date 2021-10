Na Oravskom hrade plánujú vybudovať suchovod

Oravský Podzámok 11. októbra (TASR) – Na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku plánujú vybudovať nezavodnenú protipožiarnu vodovodnú sieť, tzv. suchovod. Po taktickom cvičení Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na hrade o tom informovala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



"Očakávame, že po vyhodnotení cvičenia dostaneme spresnené požiadavky zo strany HaZZ na technické parametre suchovodu, ktoré by sme následne chceli zapracovať do projektovej dokumentácie," povedala Jagnešáková.



Ako dodala, múzeum chce eliminovať nebezpečenstvo vzniku požiaru, preto pre ochranu všetkých pamiatkových objektov robia maximum. "Z histórie poznáme, ale aj z vlastnej skúsenosti vieme, že požiar má často fatálne následky. Oravský hrad bol takémuto nebezpečenstvu vystavený v roku 1800. Škody napáchané dvojtýždňovým požiarom boli obrovské a zasiahli celý objekt," priblížila riaditeľka. Veľké škody podľa jej slov narobil požiar aj na Oravskej lesnej železnici, kde zhorela do tla goralská drevenica.



Taktické cvičenie vykonali v októbri príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne a jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce Oravský Podzámok. Cieľom cvičenia bolo precvičenie akcieschopnosti jednotiek, prehĺbenie schopností a zručností veliteľov a príslušníkov pri riadení, preverenie funkčnosti a výdatnosti vodného toku rieky Orava.