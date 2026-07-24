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Na Oravskom hrade ponúknu príbeh inšpirovaný Hotelom Transylvánia
Podujatie potrvá od 18.30 h do 21.30 h, vstupy na hrad sú každých 15 minút.
Autor TASR
Oravský Podzámok 24. júla (TASR) - Rozprávková večerná prehliadka na Oravskom hrade ponúkne dobrodružstvo inšpirované animovanou rozprávkou Hotel Transylvánia. Podujatie pod názvom Tajomný hrad budú môcť záujemcovia navštíviť na hrade v piatok od 18.30 h. Informovalo o tom Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava na svojom webe.
„Na deti čakajú veselé postavy, vtipné scénky, zábavné úlohy a množstvo smiechu. Každý odvážny účastník, ktorý zvládne všetky výzvy, si odnesie aj drobnú odmenu,“ priblížilo múzeum.
Podujatie potrvá od 18.30 h do 21.30 h, vstupy na hrad sú každých 15 minút.
„Na deti čakajú veselé postavy, vtipné scénky, zábavné úlohy a množstvo smiechu. Každý odvážny účastník, ktorý zvládne všetky výzvy, si odnesie aj drobnú odmenu,“ priblížilo múzeum.
Podujatie potrvá od 18.30 h do 21.30 h, vstupy na hrad sú každých 15 minút.