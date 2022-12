Na Oravskom hrade pripravili muzikál o narodení Ježiška

Oravský Podzámok 20. decembra (TASR) - Pre návštevníkov Oravského hradu pripravili v závere roka vianočný program. Uskutoční sa od 28. do 30. decembra. Ide o divadelno-muzikálové spracovanie vianočného príbehu o narodení Ježiška, ktoré bude súčasťou historickej prehliadky.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka múzea Mária Jagnešáková, v Hradnej dvorane si budú môcť návštevníci pozrieť aj výstavu s názvom Od Kataríny do Troch kráľov. Tá je venovaná zvykom a tradíciám adventného i vianočného obdobia.



"Počas sviatočných dní pozývame aj na Oravskú lesnú železnicu do Oravskej Lesnej. Vláčik bude premávať od 27. do 31. decembra podľa platného cestovného poriadku," dodala riaditeľka.



Oravský hrad bude od 24. do 26. decembra zatvorený. Brány hradu sa opäť otvoria 27. decembra.