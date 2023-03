Na Oravskom hrade robia každý štvrťrok protipožiarne prehliadky

Oravský Podzámok 22. marca (TASR) – Preventívne protipožiarne prehliadky robia na Oravskom hrade každý štvrťrok. Raz ročne vykonávajú revízie na systéme elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a požiarnej techniky. Pre TASR to v stredu uviedla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



"Oravské múzeum má všetky objekty, vrátané Oravského hradu, komplexne poistené proti živelným pohromám. Okrem iného to zahŕňa aj poistenie škody spôsobenej požiarom," priblížila Jagnešáková.



Dodala, že hrad je proti požiarom zabezpečený pomocou systému EPS a hasiacou technikou. Konkretizovala, že ide o hasiace prístroje, nástenné a zemné hydranty.



Múzeum vlani investovalo finančné prostriedky do vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu požiarneho vodovodu (suchovodu) okolo vonkajších hradieb Oravského hradu. Náklady na realizáciu projektu sú podľa slov riaditeľky vyčíslené na 80.000 eur. Okrem toho sa v roku 2021 na Oravskom hrade uskutočnilo taktické cvičenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne a dobrovoľných hasičov z Oravského Podzámku.



Oravský hrad postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "orlie hniezdo". Je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Turzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.