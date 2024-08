Na Oravskom hrade v noci vyrozprávajú príbehy duchov a strašidiel

Oravský Podzámok 30. augusta (TASR) - Návštevníci Oravského hradu si v noci z piatka na sobotu (31. 8.) pozrú reprízu prehliadky s názvom Dracula a priatelia. Vyrozprávajú počas nej krvavé príbehy najznámejších duchov a strašidiel Oravského hradu. Informovali o tom z Oravského múzea.



"Okrem upíra Nosferatu sa návštevníci môžu tešiť na krvavú grófku Alžbetu Báthory, neľútostné čarodejnice, Vlada Tepeša či krutého hradného kata. Zavítajú do sveta histórie, v ktorom sa budú báť, ale i smiať. Pripravili sme pre nich program plný napínavej atmosféry, divadelných, hudobných a tanečných vystúpení," priblížili z múzea.



Prehliadky sa uskutočnia každých 15 minút od 20.00 do 00.00 h. Program nie je vhodný pre deti do 15 rokov.



Oravský hrad je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií severného Slovenska. V minulom roku si ho prezrelo 185.866 turistov, dominovali najmä Slováci, Poliaci, Česi a Maďari.