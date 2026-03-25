TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky
Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie.
Autor TASR
Oravský Podzámok 25. marca (TASR) - Na Oravskom hrade v utorok (24. 3.) zomrel 72-ročný poľský návštevník. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. Ako upozornil Projekt Orava na sociálnej sieti, muž mal zomrieť po páde z balkóna.
„Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie. Sedemdesiatdvaročný muž, žiaľ, zraneniam podľahol,“ uviedla Klimešová. Z Oravského múzea sa zatiaľ k tragickej situácii nechceli vyjadriť.
Rovnako ani polícia. „S ohľadom na citlivosť prípadu a z úcty k pozostalým sa nebudeme k nemu bližšie vyjadrovať,“ dodala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie. Sedemdesiatdvaročný muž, žiaľ, zraneniam podľahol,“ uviedla Klimešová. Z Oravského múzea sa zatiaľ k tragickej situácii nechceli vyjadriť.
Rovnako ani polícia. „S ohľadom na citlivosť prípadu a z úcty k pozostalým sa nebudeme k nemu bližšie vyjadrovať,“ dodala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.