Na ortopédii v bánovskej nemocnici ročne vyšetria 5000 pacientov

Bánovce nad Bebravou 20. novembra (TASR) - Zdravotníci z ortopedickej ambulancie v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou ročne vyšetria 5000 pacientov. Na tamojšieho lekára sa najčastejšie obracajú pre bolesti kolien, ramenných a bedrových kĺbov či bolesti chrbtice. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Prvým krokom, keď pacient pociťuje bolesti, by mala byť návšteva všeobecného lekára, ktorý následne rozhodne, či je návšteva ortopédie potrebná. "Ortopedické ochorenia postihujú v podstate rovnako obe pohlavia. U žien vznikajú častejšie ochorenia chodidiel, čo súvisí s nosením nevhodnej obuvi, ale aj ich väčšou dispozíciou na vznik plochej nohy a vybočeného palca," opísal ortopéd Marián Nosáľ.



V ortopedickej ambulancii nemocnice podávajú obstreky a injekcie dovnútra kĺbov. "Pri ich aplikácii do niektorých kĺbov využívame ultrazvuk. To umožňuje presnejšiu aplikáciu z jedného cieleného vpichu," priblížil Nosáľ. Každé ochorenie pohybového aparátu je podľa neho možné liečiť viacerými spôsobmi a pri rozhodnutí o operačnej liečbe je dôležitá spolupráca lekára a pacienta.



Aj v tejto oblasti je dôležitá prevencia. "Presný návod na prevenciu pred vznikom ochorení pohybového aparátu však neexistuje. Ľudia by mali dodržiavať správnu životosprávu z hľadiska stravovania, ale aj pohybových aktivít," vysvetlil ortopéd.



Obezita je podľa neho jedným z hlavných faktorov vzniku ochorení pohybového aparátu, takisto nedostatok pohybu, ale aj prehnaná záťaž zhoršujú priebeh ochorení pohybového aparátu. "Každý jednotlivec by mal tak športové aktivity prispôsobiť svojim danostiam a veku," dodal.