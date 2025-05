Na oslavách výročia oslobodenia v Piešťanoch bude parkovanie zdarma

Piešťany 2. mája (TASR) - Na celoslovenských oslavách 80. výročia víťazstva nad fašizmom, ktoré sa uskutočnia 8. mája na letisku v Piešťanoch, bude k dispozícii 5000 parkovacích miest v areáli letiska zdarma. Areál bude pre verejnosť otvorený od 8.00 h. Záchytné parkoviská pre osobné automobily budú pri Zimnom štadióne a pre autobusy pri Poliklinike. Podujatie súčasne prinesie niekoľko dopravných obmedzení. Informovalo o tom Ministerstvo obrany SR na sociálnej sieti.



Rezort odporučil motoristom prichádzajúcim po diaľnici D1 z oboch smerov zvoliť zjazd Horná Streda. „Žilinská cesta v Piešťanoch bude v čase od 9.00 h do 11.00 h uzatvorená pre vozidlá aj pre chodcov. Diaľničný úsek D1 Piešťany - Horná Streda (obojstranne) bude 8. mája od 8.00 h do 16.00 h vyňatý z povinnosti úhrady diaľničnej známky,“ priblížil.



Kyvadlová doprava bude premávať v čase od 8.00 h do 17.20 h v intervaloch 30 minút na trase Poliklinika - Zimný štadión - Nitrianska ulica - Aupark - centrum - Autobusová stanica - Piešťany, Horný cintorín - Letisko Piešťany, a to obojsmerne.



Doprava pre účastníkov oficiálneho programu podujatia bude bezplatná. „Železničná spoločnosť Slovensko v tento deň posilní vybrané vlakové spojenia a zároveň zabezpečí mimoriadne zastavenia diaľkových vlakov v železničnej stanici Piešťany,“ doplnilo ministerstvo.



Celoslovenské oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom verejnosti prinesú pohľad do histórie, letecké ukážky, hudobno-kultúrny program a množstvo sprievodných aktivít všetkých rezortov i dynamické ukážky Ozbrojených síl Slovenskej republiky.