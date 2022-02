Na ostrú zákrutu v Podhorodi už upozorňuje smerovacia tabuľa

Podhoroď 2. februára (TASR) - Na ostrú zákrutu na ceste II/566 v obci Podhoroď v okrese Sobrance už upozorňuje smerovacia tabuľa. Osadili ju tam na podnet starostu obce, ktorý v tomto úseku eviduje v zimnom období zvýšený počet dopravných nehôd.



"Je to ostrá zákruta, autá tam lietajú jedno za druhým. Na Štedrý deň to boli hneď dve autá, niekedy to riešime celý deň," priblížil pre TASR starosta Anton Hricko s tým, že za posledné štyri týždne pomáhal pasažierom piatich vozidiel, ktoré po prejazde zákrutou skončili v potoku. Smerovaciu tabuľu v tvare šípok označujúcu trvalú prekážku podľa jeho slov pred niekoľkými rokmi odstránili, jej opodstatnenosť sa preukazuje najmä v zimnom období. Ako doplnil, na základe týchto skúseností požiadal Okresný dopravný inšpektorát v Michalovciach o opätovné osadenie trvalého dopravného značenia.



"Na základe tohto návrhu (zo 17. januára, pozn. TASR) cestný správny orgán, okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemnú komunikáciu Michalovce, vydal 21. januára tohto roku rozhodnutie o osadení a určení tohto trvalého dopravného značenia," uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že osadiť značenie bolo následne úlohou Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Podotkla, že daný úsek je obojsmerne označený zvislým trvalým dopravným značením "dvojitá zákruta" s dodatkovou tabuľou "dĺžka úseku tri kilometre".



Ako doplnila vedúca komunikačného oddelenia Úradu KSK Anna Terezková, pracovníci SC KSK osadili smerovaciu tabuľu v inkriminovanom úseku cesty v utorok 1. februára.



Ivanová v súvislosti s častými dopravnými nehodami v predmetnom úseku cesty pripomenula, že v zmysle zákona o cestnej premávke je vodič motorového vozidla povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam