< sekcia Regióny
Na Ovčiarskej nedeli v Pribyline sprístupnia 120-ročnú sýpku
Program Ovčiarskej nedele otvoria valaské spevy a tance z Liptovských Sliačov, ktoré doplnia spomienky jedného z najstarších bačov na Slovensku.
Autor TASR
Pribylina 28. septembra (TASR) - Svedkom dvoch míľnikov bude Múzeum liptovskej dediny v Pribyline počas podujatia Ovčiarska nedeľa. Na dni venovanému salašníctvu a ovčiarstvu tam v nedeľu sprístupnia originálnu 120-ročnú sýpku a oslávia 20 rokov histórie Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku. TASR o tom informovala vedúca oddelenia programov, marketingu a práce s verejnosťou Liptovského múzea Silvia Vančová.
Program Ovčiarskej nedele otvoria valaské spevy a tance z Liptovských Sliačov, ktoré doplnia spomienky jedného z najstarších bačov na Slovensku. „Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky výroby pravej Liptovskej bryndze, ťahanie syrových nití, ukážky strihania oviec, ako aj na remeselníkov s ovčiarskou tematikou a ovčiarske špeciality. Z úst etnológa sa pritom dozvedia viac o histórii liptovskej kuchyne,“ uviedla Vančová. Súčasťou podujatia budú rovnako i tematické aktivity pre deti a dospelých, ktorí budú mať možnosť absolvovať valaskú školu a ukážky animoterapie so zvieratami.
„Významným mementom podujatia bude otvorenie originálnej stavby v pribylinskom skanzene. Zrubová sýpka, ktorú postavili začiatkom 20. storočia v obci Pribylina, bude expozíciou, ktorá približuje tradičné poľnohospodárstvo prostredníctvom autentických predmetov a nástrojov,“ priblížila Vančová s tým, že dôležitosť roľníckych sýpok v živote našich predkov objasní prostredníctvom prednášky historička Anna Nemcová.
Prvých 20 rokov existencie Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku si návštevníci zase pripomenú v spoločnosti zakladateľky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej. „Naším cieľom je priblížiť návštevníkom bohaté tradície ovčiarstva a salašníctva, ktoré po stáročia formovali život na Liptove. Chceme ukázať, že dedičstvo našich predkov nie je len v knihách či múzejných vitrínach, ale dá sa ho prežiť, ochutnať a zažiť vlastnými zmyslami. Ovčiarska nedeľa je naším odkazom úcty k práci, k prírode aj kultúre, ktorú chceme odovzdávať budúcim generáciám,“ dodala Vančová.
Program Ovčiarskej nedele otvoria valaské spevy a tance z Liptovských Sliačov, ktoré doplnia spomienky jedného z najstarších bačov na Slovensku. „Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky výroby pravej Liptovskej bryndze, ťahanie syrových nití, ukážky strihania oviec, ako aj na remeselníkov s ovčiarskou tematikou a ovčiarske špeciality. Z úst etnológa sa pritom dozvedia viac o histórii liptovskej kuchyne,“ uviedla Vančová. Súčasťou podujatia budú rovnako i tematické aktivity pre deti a dospelých, ktorí budú mať možnosť absolvovať valaskú školu a ukážky animoterapie so zvieratami.
„Významným mementom podujatia bude otvorenie originálnej stavby v pribylinskom skanzene. Zrubová sýpka, ktorú postavili začiatkom 20. storočia v obci Pribylina, bude expozíciou, ktorá približuje tradičné poľnohospodárstvo prostredníctvom autentických predmetov a nástrojov,“ priblížila Vančová s tým, že dôležitosť roľníckych sýpok v živote našich predkov objasní prostredníctvom prednášky historička Anna Nemcová.
Prvých 20 rokov existencie Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku si návštevníci zase pripomenú v spoločnosti zakladateľky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej. „Naším cieľom je priblížiť návštevníkom bohaté tradície ovčiarstva a salašníctva, ktoré po stáročia formovali život na Liptove. Chceme ukázať, že dedičstvo našich predkov nie je len v knihách či múzejných vitrínach, ale dá sa ho prežiť, ochutnať a zažiť vlastnými zmyslami. Ovčiarska nedeľa je naším odkazom úcty k práci, k prírode aj kultúre, ktorú chceme odovzdávať budúcim generáciám,“ dodala Vančová.