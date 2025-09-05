< sekcia Regióny
Na Palárikovej Rakovej bude súťažiť šesť divadelných súborov
V súťažnej časti Palárikovej Rakovej uvidia diváci súbory z Bratislavy, Medzibrodu, Čadce, Brezna, Raslavíc a Šale.
Autor TASR
Čadca 5. septembra (TASR) - Na 57. ročníku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková sa počas druhého septembrového týždňa (8. - 12. 9.) predstaví šesť súťažných divadelných súborov. Informovala o tom riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska (KKS) v Čadci Silvia Kajanková.
Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 18 divadelných súborov a jeden jednotlivec, pričom o výbere súťažných inscenácií rozhodovala sedemčlenná odborná porota. Jej predseda Peter Kováč bol podľa vlastných slov príjemne prekvapený nielen kvantitou prihlásených súborov, ale aj kvalitou ochotníckeho divadla.
„Vzniká nebývalo veľa pôvodných textov. Mladí ľudia si dokážu napísať vlastné scenáre, v ktorých sa chcú vyjadrovať k tomu, čo prežívajú, čo považujú za aktuálne témy a čo považujú za potrebné vypovedať o dnešnej dobe a vzťahoch. Na druhej strane v mnohých súboroch pracujú veľmi poučení režiséri a scénografi a zásluhou toho sa dvíha úroveň hereckého prejavu,“ skonštatoval Kováč.
V súťažnej časti Palárikovej Rakovej uvidia diváci súbory z Bratislavy, Medzibrodu, Čadce, Brezna, Raslavíc a Šale. „Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 12. septembra o 18.00 h v Dome kultúry v Čadci a po ňom je na programe profesionálne divadelné predstavenie Frontový autobus v podaní Divadla Jozefa Gregora Tajovského Zvolen a Slovenského komorného divadla Martin,“ doplnila Kajanková.
Hlavnými organizátormi 57. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková sú Žilinský samosprávny kraj, KKS v Čadci, obec Raková a mesto Čadca. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
