Na Pamätníku olympionikov v Michalovciach pribudne meno Pavla Regendu

Michalovce 25. júna (TASR) - Na Pamätníku olympionikov v Michalovciach pribudne meno hokejistu Pavla Regendu. Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo jeho doplnenie do zoznamu osobností. Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, oceniť ho navrhol Olympijsky klub za úspech na Zimných olympijských hrách v Pekingu, kde získal so slovenskou reprezentáciou bronzovú medailu.



"Je to symbolické uznanie. V radoch Michalovčanov vyrástol a bol vychovaný ďalší človek, ktorý sa dostal na olympiádu, preto aj jeho meno má byť motiváciou hlavne pre mladú generáciu," dodal primátor. Doplnené meno hokejistu Pavla Regendu slávnostne odhalia vo štvrtok (27. 6.).



Pamätník schválili mestskí poslanci v roku 2018, osadený bol o dva roky neskôr. "Je určený žijúcim, resp. nežijúcim olympionikom, ktorí ako športovci alebo tréneri na olympijských hrách oficiálne reprezentovali republiku a majú miesto narodenia v meste Michalovce, študujú alebo študovali v Michalovciach, žijú, žili, pôsobia či pôsobili v metropole Zemplína," uviedla referentka odboru komunikácie Marcela Andréová.



Na pamätníku je doposiaľ uvedených osem mien - športový gymnasta Pavel Gajdoš, atlét Milan Mikuláš, tréneri atletiky Ján Šaffa a Gabriel Valiska, tréner hádzanej Ladislav Šesták, hokejistka Nicol Čupková, hokejista Richard Šechny a paralympionik v tlaku na lavičke Ján Berdy.