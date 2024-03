Na parkovacej politike Detva pracuje, ukončenú má analytickú časť

Detva 7. marca (TASR) - Na príprave parkovacej politiky v Detve mesto stále pracuje, zatiaľ má ukončenú analytickú časť. Pre TASR to uviedol hovorca Milan Suja s tým, že v súčasnosti je v meste k dispozícii okolo 1500 miest na parkovanie.



Dodal, že ďalších 944 miest pripadá na garáže. "Celkovo je potrebných viac ako 3200 parkovacích miest, aby vychádzalo jedno auto na jednu bytovú jednotku," objasnil. Mesto teda podľa neho potrebuje nájsť priestor pre viac ako 750 parkovacích miest. Väčšiu časť by chcelo pokryť zmenou organizácie dopravy a čo najviac využiť súčasné komunikácie. "O riešení parkovania pri turistických cieľoch na Kalamárke či pod Melichovou skalou ešte nie je rozhodnuté," spresnil.



Primátor Detvy Branislav Baran informoval, že nárast hustoty dopravy a obmedzenejšie možnosti parkovania patria medzi najväčšie problémy mesta. Spomenul, že parkovacie plochy na sídlisku neboli vybudované na to, aby jedna rodina mala dve alebo viac áut, ako je to už v súčasnosti bežné. Podľa neho nevyužitých zelených plôch je v meste veľa, každá sa však nedá premeniť na parkovisko. Niektoré už ani nepatria mestu. "Ľudia nemôžu čakať, že vyrúbeme všetky stromy a urobíme nové parkoviská, aby každý občan mohol zaparkovať pod svojimi oknami," objasnil. Povedal, že najväčšie problémy s parkovaním majú Námestie mieru, Novosady, Dolinky i Štúrova ulica.