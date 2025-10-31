< sekcia Regióny
Na parkoviskách v centre Banskej Bystrice možno cez Dušičky parkovať
Parkovať bude možné pod múrmi cintorína a rovnako aj na hornom parkovisku na Matuškovej ulici, kde plynári finišujú so stavebnými prácami.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. októbra (TASR) - Aj napriek prebiehajúcim rekonštrukčným prácam v úseku pod cintorínom na Námestí Š. Moysesa v Banskej Bystrici budú 1. a 2. novembra parkovacie miesta k dispozícii návštevníkom. Parkovať bude možné pod múrmi cintorína a rovnako aj na hornom parkovisku na Matuškovej ulici, kde plynári finišujú so stavebnými prácami. Informovala o tom v piatok samospráva na sociálnej sieti.
„Od pondelka (3. 11.) bude zhotoviteľ pokračovať v stavebných prácach na Námestí Š. Moysesa a parkovanie v tejto lokalite nebude možné. Prosíme všetkých o rešpektovanie dopravného značenia. Nedisciplinovanosť zdržuje práce a predlžuje čas výstavby,“ upozornila radnica.
Rovnako je potrebné počítať so zmenou dopravného značenia na Podlavickej ceste pod cintorínom Podlavice. Aj keď v tejto lokalite dôjde k prekrytiu dopravného značenia zákaz zastavenia, mesto vyzýva parkujúcich vodičov a motoristov prechádzajúcich okolo k zvýšenej opatrnosti, hlavne za zníženej viditeľnosti.
O zabezpečenie dôstojného a pokojného priebehu sviatočných dní, organizáciu a usmerňovanie dopravy i parkovania v okolí cintorínov sa postarajú príslušníci mestskej a štátnej polície.
