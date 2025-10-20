< sekcia Regióny
Na parkovisku pri košickej zoo pribudne závorový systém
Zavedenie nového systému pozostáva z dodania komplexného systému pre správu parkoviska v sume 79.479 eur a vyznačenia vodorovného značenia vo výške 4483 eur.
Autor TASR
Košice 20. októbra (TASR) - Na parkovisku pri košickej zoologickej záhrade (zoo) pribudne závorový systém za necelých 84.000 eur. Do prevádzky ho plánujú uviesť v priebehu novembra. Pre TASR to potvrdilo mesto Košice s tým, že parkovacie lístky už nebude predávať obsluha, ale vydávať ich bude moderná technológia. Cena parkovného sa nezmení.
„Parkovanie pri zoo si zaslúži modernejšie a efektívnejšie riešenie. Doterajší systém bol zastaraný a nákladný, pretože vyžadoval fyzickú prítomnosť personálu pri výbere parkovného. Nový systém nám umožní zlepšiť komfort pre návštevníkov a usporí mzdové náklady,“ povedal hovorca mesta Dušan Tokarčík, podľa ktorého už nebude potrebné, aby bol na parkovisku neustále prítomný človek vyberajúci parkovné.
Magistrát predpokladá, že sa zároveň zvýši príjem z parkovného „keďže závorová technológia je efektívnejšia“. Pripomenul tiež, že pozemky pod parkoviskom patria urbariátu a zoo Košice za ne platí na základe platnej nájomnej zmluvy.
Zavedenie nového systému pozostáva z dodania komplexného systému pre správu parkoviska v sume 79.479 eur a vyznačenia vodorovného značenia vo výške 4483 eur. Náklady budú hradené z rozpočtu mesta Košice.
„Parkovanie pri zoo si zaslúži modernejšie a efektívnejšie riešenie. Doterajší systém bol zastaraný a nákladný, pretože vyžadoval fyzickú prítomnosť personálu pri výbere parkovného. Nový systém nám umožní zlepšiť komfort pre návštevníkov a usporí mzdové náklady,“ povedal hovorca mesta Dušan Tokarčík, podľa ktorého už nebude potrebné, aby bol na parkovisku neustále prítomný človek vyberajúci parkovné.
Magistrát predpokladá, že sa zároveň zvýši príjem z parkovného „keďže závorová technológia je efektívnejšia“. Pripomenul tiež, že pozemky pod parkoviskom patria urbariátu a zoo Košice za ne platí na základe platnej nájomnej zmluvy.
Zavedenie nového systému pozostáva z dodania komplexného systému pre správu parkoviska v sume 79.479 eur a vyznačenia vodorovného značenia vo výške 4483 eur. Náklady budú hradené z rozpočtu mesta Košice.