Na participatívny rozpočet vyčlenili Vajnory tento rok 12.000 eur

Bratislava 9. januára (TASR) – Bratislavské Vajnory ponúkajú aj v roku 2020 svojim obyvateľom možnosť zúčastniť sa na využití vyčlenenej časti financií z rozpočtu mestskej časti, takzvaného participatívneho rozpočtu. Samospráva o tom informuje na svojom webe s tým, že suma je pre tento rok navýšená na 12.000 eur.



"Obyvatelia Vajnôr majú opäť možnosť navrhovať vylepšenia mestskej časti a následne hlasovať o jednotlivých návrhoch, z ktorých tie úspešné budú následne zrealizované," vyzýva mestská časť.



Zámerom návrhu na využitie participatívneho rozpočtu má byť podľa samosprávy konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom Vajnôr a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v mestskej časti. "Navrhnutý projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného priestoru, alebo môže podporiť nové kultúrne podujatia, či služby pre obyvateľov mestskej časti," spresnila samospráva. Projekt môže byť však zrealizovaný len na území mestskej časti a na jej majetku či v správe.



Návrhy na projekty môžu obyvatelia podávať do 31. januára, a to buď písomne odovzdať na servise pre občanov, podateľni miestneho úradu, či hodiť do schránky. Projekty môžu navrhnúť úradu aj ústne, či elektronicky mailom na vajnory@vajnory.sk.



Mestská časť návrhy vyhodnotí a zostaví cenový odhad návrhov, ktoré budú následne uverejnené na webe vajnory.sk. Obyvatelia následne na jar svojím hlasovaním rozhodnú o tom, ktoré z návrhov budú vo Vajnoroch v roku 2020 zrealizované.



V minulom roku boli z participatívneho rozpočtu podporené tri návrhy, a to ohradenie a doplnenie hracích prvkov na ihrisku na Buzalkovej ulici, kontajnerové stojisko na Uhliskej ulici a odhlučnenie veľkej sály Domu kultúry Vajnory.