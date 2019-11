Na Partizánskej lúke a Kamzíku vyrúbu 26 stromov, vysadia však nové

Bratislava 24. novembra (TASR) - Na Partizánskej lúke a na Kamzíku v bratislavskom lesoparku vyrúbu 26 stromov. Organizácia Mestské lesy v Bratislave to zdôvodňuje ich zlým stavom. Viaceré sú vyschnuté, zlomené, bútľavé či hnilé zvnútra a predstavujú bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Mestská organizácia však deklaruje, že po výrube vysadí 25 nových vzrastlých stromov.



Mestské lesy v Bratislave tvrdia, že museli k výrubu nebezpečných stromov pristúpiť, lebo ide o najviac frekventované miesta v lesoparku, s vysokou koncentráciou návštevníkov. "V minulosti nám na týchto rekreačných miestach viacero stromov spadlo a poškodili aj rekreačný mobiliár," informovala TASR organizácia s tým, že stromy určené na výrub dôkladne posudzovali. Priamo na miesto okrem svojich lesníkov pozvali aj ochranárov, aby každý jeden strom spoločne prediskutovali. "Ak by tieto stromy rástli hlbšie v lese, mimo turistických chodníkov, nechali by sme ich v poraste, keďže bezpečnostné riziko je tam minimálne. V zónach intenzívnej rekreácie (asi tri percentá územia lesoparku) si to však dovoliť nemôžeme," tvrdí organizácia.



V lokalite Kamzík, v tesnej blízkosti detského ihriska a lanovej dráhy, odstránia 15 stromov, prevažne buky a jeden dub. Na Partizánskej lúke vyrúbu 11 stromov, a to jelše, topole a agáty. "Po asanácii a uprataní konárov a haluziny budeme ešte na jeseň realizovať výsadbu nových stromov. Vzhľadom na obľúbenosť oboch lokalít sme vhodné dreviny a ich umiestnenie vyberali v spolupráci s krajinným architektom," spresnili Mestské lesy v Bratislave. Spolu vysadia 25 vzrastlých stromov. Prevažne pôjde o javory, platany a zaujímavé ľaliovníky tulipánokveté, ktoré sú vysadené aj na ďalších miestach na Železnej studničke.



Mestské lesy v Bratislave spravujú vyše 3000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriava organizácia aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.