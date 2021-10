Na Partizánskej lúke chystajú klzisko, obnovia aj bufet

Bratislava 8. októbra (TASR) - Pri amfiteátri na Partizánskej lúke v bratislavskom lesoparku plánujú vybudovať klzisko. Mestské lesy v Bratislave vyhlásili v uplynulých týždňoch výzvu na predkladanie ponúk na dodanie a uvedenie do prevádzky klziska zo syntetického ľadu za predpokladaných 185.500 eur bez DPH.



"Slúžiť bude na rekreačné korčuľovanie návštevníkov mestských lesov, ktoré vzhľadom na použitú technológiu plochy klziska nie je obmedzené na zimnú sezónu," píše sa v návrhu kúpnej zmluvy. O vybudovaní klziska na Partizánskej lúke hlavné mesto informovalo v rámci projektu Živé miesta, na ktorom spolupracuje so svojím Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB). V rámci iniciatívy chce do dlhodobo zanedbaných verejných priestorov vniesť opäť život.



"Klzisko poskytne nový rozmer pre toto miesto a zároveň rozšíri ponuku miest, kam si v Bratislave počas zimy môžete zájsť zakorčuľovať," spresnil v tejto súvislosti MIB. Pri tunajšom amfiteátri navrhli aj rekonštrukciu bufetu. Mestské lesy v Bratislave už pre túto obnovu zverejnili výzvu na predkladanie ponúk za odhadovaných 245.682 eur bez DPH.



Obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra, má podľa MIB pomôcť lepšej prevádzke a nový altán kruhového tvaru poskytnúť väčšiu ochranu proti dažďu. "Zároveň zvýši pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete. Konštrukcia v červenej farbe je odkazom na priľahlú dominantu – Červený most," priblížil inštitút.