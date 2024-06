Na Partizánskej lúke v Bratislave pribudne bezbariérová lávka

Bratislava 24. júna (TASR) - Na Partizánskej lúke na Železnej studničke v Bratislave vybudujú bezbariérovú lávku. Bude viesť od parkoviska pomedzi stromy ponad Vydricu a vyústi na Partizánsku lúku. Pomôcť by mala mamičkám s kočíkmi či ľuďom na vozíčku. TASR o tom informoval riaditeľ organizácie Mestské lesy Bratislava Marek Páva.



"Záleží nám na tom, aby bol náš najnavštevovanejší rekreačný areál v mestských lesoch prístupný a bezpečný naozaj pre každého. Vstupy na Partizánsku lúku od parkoviska a zastávok MHD sú však momentálne pre rodičov tlačiacich detský kočík či ľudí na vozíku príliš strmé a v upršané dni aj šmykľavé," priblížil námestník bratislavského primátora pre životné prostredie Jakub Mrva.



Mnohí návštevníci sú podľa neho odkázaní na dlhú obchádzku okolo mlyna Klepáč. Verí preto, že týmto sa vyrieši dlhoročný problém a zvýši sa komfort návštevníkov. Vybudovanie lávky si bude vyžadovať dočasné obmedzenie v podobe uzavretia dvoch schodísk vedúcich na Partizánsku lúku, ktoré budú trvať do októbra, keď by mal byť projekt hotový.



Mestské lesy v Bratislave spravujú vyše 3000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany.