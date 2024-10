Na pešej zóne v Banskej Bystrici budú od novembra platiť nové pravidlá

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) - Na pešej zóne v Banskej Bystrici budú od 1. novembra platiť nové, prísnejšie pravidlá. Radnica chce nimi dosiahnuť zníženie frekvencie vjazdov a zastavení áut a zabezpečiť väčšiu ochranu chodcov. Napríklad z elektrickej kolobežky bude musieť jej užívateľ v najrušnejších častiach pešej zóny zosadnúť. Zmeny jednomyseľne schválili mestskí poslanci. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Zo strany obyvateľov často odznievali názory, že tento priestor už nie je celkom pešia zóna a pešiak sa na nej veľakrát stráca. Historické centrum mesta je výnimočné miesto, ktoré spája všetky vekové a záujmové skupiny. Naším cieľom je zachovať ho, preto sme nastavili v pešej zóne nový režim premávky a zásadným spôsobom sprísňujeme pravidlá, aby sa tam cítili bezpečne chodci, mamičky s deťmi a všetci jej užívatelia," konštatoval primátor Ján Nosko.



Prvým opatrením je sprísnenie podmienok pre vstup vozidiel do ulíc, ktoré sú súčasťou pešej zóny. Fyzické karty, ktoré mesto vydávalo doposiaľ a mohli byť kopírované a prenosné medzi vozidlami, budú minulosťou. Po novom budú všetky oprávnenia na vstup do pešej zóny vydávané elektronicky a viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV).



"Kamerový systém umiestnený na vjazdoch a výjazdoch do pešej zóny bude monitorovať všetky porušenia automaticky, bez nutnosti, aby túto činnosť museli fyzicky vykonávať príslušníci mestskej polície (MsP). Zvýši sa tým miera kontroly a v časoch mimo zásobovania bude odhalený každý nelegálny vjazd," doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Mesto vydá oprávnenie na vjazd do pešej zóny a parkovanie iba osobe, ktorá tam vlastní alebo užíva nehnuteľnosť a disponuje v nej parkovacím miestom.



"Tí, ktorí nemajú parkovacie miesto, majú právo na čas nevyhnutný prísť k svojej nehnuteľnosti, zastaviť, vyložiť a naložiť si veci, ktoré potrebujú. Prvýkrát stanovujeme maximálnu možnú dobu zastavenia na 30 minút. Počas dňa bude môcť osoba s takýmto oprávnením vojsť do pešej zóny maximálne dvakrát. Niektoré vozidlá tam doteraz vchádzali s oprávnením vjazdu a zastavenia aj 30-krát," vysvetlil Daniel Dudáš z oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu. Zvýši sa aj kontrola zásobovania v čase od 4.00 do 9.00 h.



"Uvedomujeme si, že veľakrát treba niečo doviezť aj mimo zásobovania, preto pri vstupoch do pešej zóny pribudnú špeciálne parkovacie miesta určené na krátkodobé státie pre kuriérov, donášku a zásobovanie. Tam budú mať možnosť zaparkovať svoje vozidlo na maximálne 30 minút," dodal Nosko.



Jednorazové vjazdy za účelom operatívneho riešenia havarijných a mimoriadnych situácií v pešej zóne povolí mestská polícia na základe ohlásenia EČV na čísle 159.



Podľa náčelníka MsP Viliama Pischka jazdu elektrických kolobežiek a samovyvažovacích vozidiel v najrušnejších častiach pešej zóny obmedzia. Na Námestí SNP, v Dolnej a Národnej ulici z nich budú musieť ich užívatelia zosadnúť.



Banskobystrickú pešiu zónu, ktorá vznikla v roku 1993, tvorí Námestie SNP, Dolná ulica, Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Lazovná, Národná ulica, Námestie Š. Moysesa a Krížna ulica.