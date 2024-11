Na pešej zóne v Banskej Bystrici sa zmenil dopravný režim

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - Na pešej zóne v Banskej Bystrici, ktorú tvorí Námestie SNP, Dolná ulica, Horná a Dolná Strieborná, Lazovná a Národná ulica, Námestie Š. Moysesa a Krížna ulica sa od prvého novembrového dňa mení dopravný režim. Do platnosti vstúpili nové prísnejšie pravidlá, na dodržiavanie ktorých dohliada mestská polícia (MsP) a kamerový systém.



Ako informovala radnica, od zmien očakáva zníženie frekvencie vjazdov a zastavení áut v pešej zóne, ako aj zabezpečenie väčšej ochrany chodcov. Cyklistom je vjazd do pešej zóny umožnený i naďalej, ale užívatelia elektrických kolobežiek a samovyvažovacích vozidiel musia z nich na frekventovanom Námestí SNP, v Dolnej a Národnej ulici zosadnúť.



"Pešia zóna tu funguje viac ako 30 rokov, za to obdobie sa zmenili podmienky. Pribudli nové prevádzky, vozidlá pohybujúce sa po námestí a aj vstup cyklistov, kolobežkárov. Z hľadiska udržania bezpečnosti pre peších to mesto vyhodnotilo ako trvalo neudržateľný stav. Nastavili sme preto v pešej zóne nový režim premávky a zásadným spôsobom sprísňujeme pravidlá, aby sa v tejto lokalite cítili bezpečne chodci, mamičky s deťmi a všetci jej užívatelia," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Po novom sú všetky oprávnenia na vstup do pešej zóny vydávané elektronicky a viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV). Kamerový systém umiestnený na vjazdoch a výjazdoch do pešej zóny monitoruje všetky porušenia automaticky bez nutnosti, aby túto činnosť fyzicky vykonávali príslušníci MsP. Zintenzívňuje sa tiež kontrola zásobovania v čase od 4.00 do 9.00 h. Každý, kto využíva zásobovanie v tomto čase, musí preukázať faktúrou či dodacím listom odôvodnenosť vjazdu do pešej zóny.



Mesto vydáva oprávnenie na vjazd do pešej zóny a parkovanie iba osobe, ktorá tam vlastní alebo užíva nehnuteľnosť a disponuje v nej parkovacím miestom. Zmena nastáva v prípade oprávnenia na vjazd a zastavenie. Prvýkrát je stanovený maximálny možný čas zastavenia na 30 minút. Počas dňa môže osoba s takýmto oprávnením vojsť do pešej zóny najviac dvakrát. Pri vjazde kamera nasníma EČV a vozidlo musí opustiť pešiu zónu v časovom limite 30 minút.



V prípade potreby doviezť niečo mimo zásobovania, na vstupoch do pešej zóny na uliciach Národná, Kapitulská, Lazovná, Dolná, Strieborné námestie a Námestie Š. Moysesa treba využiť špeciálne parkovacie miesta určené na krátkodobé státie pre kuriérov, donášku a zásobovanie. Tam môžu zaparkovať vozidlo maximálne na 30 minút.



Jednorazové vjazdy s cieľom operatívneho riešenia havarijných a mimoriadnych situácií v pešej zóne povolí MsP na základe ohlásenia EČV na čísle 159 pred vjazdom do pešej zóny.



Ako doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, vjazd do pešej zóny v Národnej ulici prejde úpravou a uzavrú ho elektronickým výsuvným stĺpikom už na začiatku pešej zóny. Prevádzky, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú, budú zásobované z Námestia SNP. Do budúcna nevylučuje, že môžu pribudnúť aj inde.