< sekcia Regióny
Na Petržalskej električke sa pracuje už len na mostoch
V prípade premostenia pri Technopole sú dokončené nosné konštrukcie oboch mostov, taktiež časti pre chodcov a cyklistov, zábradlia či asfaltové vrstvy na mostoch.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Stavebné práce v rámci projektu novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke pokračujú už len na mostných objektoch na Kutlíkovej ulici a na združenej zastávke Južné mesto. Ostatné práce sú dokončené. V máji by mala byť, v závislosti od povoľovacích procesov, spustená križovatka pri Technopole, ako aj prestupný uzol na Panónskej ceste, kde má byť prepojená električková a autobusová doprava. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Na väčšinu objektov je vydané predčasné užívanie a na všetky ostatné, vrátane mostných objektov na Kutlíkovej aj na združenú zastávku, sú podané žiadosti o predčasné užívanie. Podanie žiadosti o záverečné dokolaudovanie celej trate je otázka niekoľkých mesiacov,“ skonštatoval Bubla. Vlani v lete sa magistrát nechal počuť, že by chcel mať novú električkovú radiálu skolaudovanú v prvom kvartáli 2026, podotkol však, že to nie je „úplne v jeho rukách“.
V prípade premostenia pri Technopole sú dokončené nosné konštrukcie oboch mostov, taktiež časti pre chodcov a cyklistov, zábradlia či asfaltové vrstvy na mostoch. Nedokončená je len asfaltová vrstva pred mostom zo strany Pajštúnskej ulice a chodníky pod mostami i v ich okolí. Dôvodom je postupné odstraňovanie presypu Chorvátskeho ramena. Aktuálne sa však podľa magistrátu pripravuje podkladová vrstva aj na vyasfaltovanie posledného úseku. „Križovatka má byť spustená do prevádzky v máji, a to v závislosti od povoľovacích procesov,“ poznamenal Bubla s tým, že zaťažkávacia skúška dopadla dobre.
Dokončovacie práce sa týkajú aj združenej zastávky Južné mesto. Týkajú sa inštalácie izolácie a zábradlí na moste, dokončenia dlažby či terénnych úprav pod mostom. Zastávka má byť taktiež spustená v máji, avšak rovnako v závislosti od povoľovacích procesov.
V súvislosti s konečnou zastávkou električky sa na sociálnej sieti objavila aj kritika zo strany niektorých obyvateľov, ktorým sa jej aktuálny stav nezdá vhodný pre takýto dôležitý prestupný uzol. Niektorým sa nepáčila ani tematika prístreškov tejto zastávky poukazujúcich na Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu (VOSR).
Hlavné mesto pripomenulo, že zastávky na Petržalskej električke prinášajú do verejného priestoru motívy nástenných malieb, ktoré boli kedysi súčasťou petržalských panelových domov, neskôr však v dôsledku ich zateplenia zmizli. „Výber motívov vychádza z konkrétnych malieb, ktoré sa na petržalských domoch nachádzali,“ podotkol Bubla. Niektoré maľby sa podarilo obnoviť aj na bytových domoch.
Konečná zastávka však predsa len prejde istými úpravami. Dokončiť by sa mali niektoré terénne úpravy a odvezený bude všetok stavebný odpad. Neskôr má byť v podmostí, na výstupnej strane električkovej zastávky, vybudovaný skatepark, podobný tomu pod Mostom SNP. Iné stavebné úpravy na tejto zastávke nateraz magistrát nepredpokladá.
Prístrešky na zastávkach sú v súčasnosti kompletne dokončené, ako električkové, tak autobusové. V najbližších dňoch by mali byť na ne osadené tabule na cestovné poriadky. Na trati už prebiehajú len terénne úpravy, respektíve sadovnícke práce. Po dokončení stavených prác na mostoch a združenej zastávke pristúpi hlavné mesto podľa jeho slov k okamžitému odstráneniu chýb a nedorobkov. Týka sa to aj dlažieb na zastávkach, ktoré poškodili najmä stavebné mechanizmy počas prác.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
„Na väčšinu objektov je vydané predčasné užívanie a na všetky ostatné, vrátane mostných objektov na Kutlíkovej aj na združenú zastávku, sú podané žiadosti o predčasné užívanie. Podanie žiadosti o záverečné dokolaudovanie celej trate je otázka niekoľkých mesiacov,“ skonštatoval Bubla. Vlani v lete sa magistrát nechal počuť, že by chcel mať novú električkovú radiálu skolaudovanú v prvom kvartáli 2026, podotkol však, že to nie je „úplne v jeho rukách“.
V prípade premostenia pri Technopole sú dokončené nosné konštrukcie oboch mostov, taktiež časti pre chodcov a cyklistov, zábradlia či asfaltové vrstvy na mostoch. Nedokončená je len asfaltová vrstva pred mostom zo strany Pajštúnskej ulice a chodníky pod mostami i v ich okolí. Dôvodom je postupné odstraňovanie presypu Chorvátskeho ramena. Aktuálne sa však podľa magistrátu pripravuje podkladová vrstva aj na vyasfaltovanie posledného úseku. „Križovatka má byť spustená do prevádzky v máji, a to v závislosti od povoľovacích procesov,“ poznamenal Bubla s tým, že zaťažkávacia skúška dopadla dobre.
Dokončovacie práce sa týkajú aj združenej zastávky Južné mesto. Týkajú sa inštalácie izolácie a zábradlí na moste, dokončenia dlažby či terénnych úprav pod mostom. Zastávka má byť taktiež spustená v máji, avšak rovnako v závislosti od povoľovacích procesov.
V súvislosti s konečnou zastávkou električky sa na sociálnej sieti objavila aj kritika zo strany niektorých obyvateľov, ktorým sa jej aktuálny stav nezdá vhodný pre takýto dôležitý prestupný uzol. Niektorým sa nepáčila ani tematika prístreškov tejto zastávky poukazujúcich na Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu (VOSR).
Hlavné mesto pripomenulo, že zastávky na Petržalskej električke prinášajú do verejného priestoru motívy nástenných malieb, ktoré boli kedysi súčasťou petržalských panelových domov, neskôr však v dôsledku ich zateplenia zmizli. „Výber motívov vychádza z konkrétnych malieb, ktoré sa na petržalských domoch nachádzali,“ podotkol Bubla. Niektoré maľby sa podarilo obnoviť aj na bytových domoch.
Konečná zastávka však predsa len prejde istými úpravami. Dokončiť by sa mali niektoré terénne úpravy a odvezený bude všetok stavebný odpad. Neskôr má byť v podmostí, na výstupnej strane električkovej zastávky, vybudovaný skatepark, podobný tomu pod Mostom SNP. Iné stavebné úpravy na tejto zastávke nateraz magistrát nepredpokladá.
Prístrešky na zastávkach sú v súčasnosti kompletne dokončené, ako električkové, tak autobusové. V najbližších dňoch by mali byť na ne osadené tabule na cestovné poriadky. Na trati už prebiehajú len terénne úpravy, respektíve sadovnícke práce. Po dokončení stavených prác na mostoch a združenej zastávke pristúpi hlavné mesto podľa jeho slov k okamžitému odstráneniu chýb a nedorobkov. Týka sa to aj dlažieb na zastávkach, ktoré poškodili najmä stavebné mechanizmy počas prác.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.