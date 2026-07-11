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Na petržalskej strane Dunaja otvorili Nábrežný park Staré Lido
V priebehu niekoľkých týždňov by mali byť pripravené ďalšie dva úseky dunajského parku.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Na petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili Nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská.
„Toto územie je fyzicky prvou časťou realizovaného Bratislavského dunajského parku. Hoci ide ´len´ o územie v dĺžke asi 400 metrov, je to významný počin, lebo prvýkrát vlastne verejnosti začíname vysvetľovať koncept Bratislavského dunajského parku,“ uviedol pre TASR Vladimír Mišík, splnomocnenec hlavného mesta pre vznik a rozvoj dunajského parku.
Z územia odviezli množstvo odpadu, rúr a ďalších vecí, ktoré tam nepatria. Územie zároveň prešlo citlivou kultiváciou, ponechané bolo množstvo stromov, ktoré nepredstavovali ohrozenie zdravia či života. Všetky stromy skontrolovali arboristi. Spevnené boli chodníky, z ktorých niektoré vedú popod stromy, iné popri nábreží s výhľadmi na druhú stranu Dunaja. Pribudol i nový mobiliár vrátane 15-metrov lavičky.
„Snažili sme sa, aby bol trvalo udržateľný ten park. Čiže aj údržba parku je riešená tak, že všetko, čo sa tu bude strihať, štiepkovať, všetko ostáva tu. Materiál sa použije na dopĺňanie chodníkov, na vytváranie obrúb,“ priblížil Antonín Nemec z ateliéru Zaan.
V priebehu niekoľkých týždňov by mali byť pripravené ďalšie dva úseky dunajského parku. V tomto prípade však nepôjde o podobné parkovné úpravy ako v prvom úseku, ale skôr o prírodné úpravy brehov. Vzniknúť by malo 400 metrov prírodných štrkových pláží. „To je jeden komponent, ktorý tu výrazne chýba,“ podotkol Mišík.
Priznal však, že na práce na štrkových plážach je potrebné získať najskôr financie. Zhotovenie prírodných pláží i Ovsištského ramena sa však podľa neho črtá ako vhodné kompenzačné opatrenie za plánovanú výstavbu v Zimnom prístave a v Pálenisku, ktoré majú zhoršiť prechod veľkých vôd. Naopak, podbagrovanie brehu a sprietočnenie Ovsištského ramena by povodňovú situáciu malo zlepšiť. „Veríme, že sa podarí zabezpečiť potrebnú investíciu práve v súvislosti s plánovanou výstavbou v Zimnom prístave a v prístave Pálenisko,“ poznamenal Mišík.
Keďže ide o prirodzené koryto rieky, voda môže priniesť rôzne predmety vrátane stromov. Hovorí, že ak je to prírodný materiál, potešia sa. Upozornil, že mnoho drevených predmetov, ktoré sú umiestnené v revitalizovanom parku Staré Lido, pochádza práve z toho, čo tam uviazlo a výtvarníci ich pretvorili na „land arty.“ „My sa tešíme drevu, ktoré sem pripláva. Je to prirodzená súčasť toho lužného lesa,“ poznamenal Mišík.
Otvorenie nového nábrežného parku označil za „dôležitý moment“ aj Jakub Mrva, viceprimátor Bratislavy, ktorý má v kompetencii i životné prostredie. Ide zároveň o dôležitý prvý krok k dlhodobému cieľu, a to sprístupniť verejnosti „veľmi citlivo oveľa väčšie územie brehov okolo Dunaja.“ „Verím, že ďalšie etapy budú smerovať k Mostu Apollo, kde by sme veľmi radi obnovili pláže, ktoré tu boli. Je to finančne náročnejšie, ale budeme hľadať možnosti, aby sme tomuto unikátnemu priestoru tiež vrátili ten život, ktorý tu kedysi bol,“ skonštatoval Mrva.
Koncept Bratislavského dunajského parku vznikol pred ôsmimi rokmi. Získal si podporu hlavného mesta i envirorezortu, pričom sa podarilo celý plánovaný úsek revitalizačných opatrení na Dunaji zaradiť do zhotovenia projektovej dokumentácie z plánu obnovy. Momentálne je finalizovaná. Vzniknúť by malo územie s veľkosťou viac ako 4000 hektárov a malo by to byť podľa kompetentných jedno z najväčších revitalizačných opatrení na riekach v mestách v rámci Európy.
„Toto územie je fyzicky prvou časťou realizovaného Bratislavského dunajského parku. Hoci ide ´len´ o územie v dĺžke asi 400 metrov, je to významný počin, lebo prvýkrát vlastne verejnosti začíname vysvetľovať koncept Bratislavského dunajského parku,“ uviedol pre TASR Vladimír Mišík, splnomocnenec hlavného mesta pre vznik a rozvoj dunajského parku.
Z územia odviezli množstvo odpadu, rúr a ďalších vecí, ktoré tam nepatria. Územie zároveň prešlo citlivou kultiváciou, ponechané bolo množstvo stromov, ktoré nepredstavovali ohrozenie zdravia či života. Všetky stromy skontrolovali arboristi. Spevnené boli chodníky, z ktorých niektoré vedú popod stromy, iné popri nábreží s výhľadmi na druhú stranu Dunaja. Pribudol i nový mobiliár vrátane 15-metrov lavičky.
„Snažili sme sa, aby bol trvalo udržateľný ten park. Čiže aj údržba parku je riešená tak, že všetko, čo sa tu bude strihať, štiepkovať, všetko ostáva tu. Materiál sa použije na dopĺňanie chodníkov, na vytváranie obrúb,“ priblížil Antonín Nemec z ateliéru Zaan.
V priebehu niekoľkých týždňov by mali byť pripravené ďalšie dva úseky dunajského parku. V tomto prípade však nepôjde o podobné parkovné úpravy ako v prvom úseku, ale skôr o prírodné úpravy brehov. Vzniknúť by malo 400 metrov prírodných štrkových pláží. „To je jeden komponent, ktorý tu výrazne chýba,“ podotkol Mišík.
Priznal však, že na práce na štrkových plážach je potrebné získať najskôr financie. Zhotovenie prírodných pláží i Ovsištského ramena sa však podľa neho črtá ako vhodné kompenzačné opatrenie za plánovanú výstavbu v Zimnom prístave a v Pálenisku, ktoré majú zhoršiť prechod veľkých vôd. Naopak, podbagrovanie brehu a sprietočnenie Ovsištského ramena by povodňovú situáciu malo zlepšiť. „Veríme, že sa podarí zabezpečiť potrebnú investíciu práve v súvislosti s plánovanou výstavbou v Zimnom prístave a v prístave Pálenisko,“ poznamenal Mišík.
Keďže ide o prirodzené koryto rieky, voda môže priniesť rôzne predmety vrátane stromov. Hovorí, že ak je to prírodný materiál, potešia sa. Upozornil, že mnoho drevených predmetov, ktoré sú umiestnené v revitalizovanom parku Staré Lido, pochádza práve z toho, čo tam uviazlo a výtvarníci ich pretvorili na „land arty.“ „My sa tešíme drevu, ktoré sem pripláva. Je to prirodzená súčasť toho lužného lesa,“ poznamenal Mišík.
Otvorenie nového nábrežného parku označil za „dôležitý moment“ aj Jakub Mrva, viceprimátor Bratislavy, ktorý má v kompetencii i životné prostredie. Ide zároveň o dôležitý prvý krok k dlhodobému cieľu, a to sprístupniť verejnosti „veľmi citlivo oveľa väčšie územie brehov okolo Dunaja.“ „Verím, že ďalšie etapy budú smerovať k Mostu Apollo, kde by sme veľmi radi obnovili pláže, ktoré tu boli. Je to finančne náročnejšie, ale budeme hľadať možnosti, aby sme tomuto unikátnemu priestoru tiež vrátili ten život, ktorý tu kedysi bol,“ skonštatoval Mrva.
Koncept Bratislavského dunajského parku vznikol pred ôsmimi rokmi. Získal si podporu hlavného mesta i envirorezortu, pričom sa podarilo celý plánovaný úsek revitalizačných opatrení na Dunaji zaradiť do zhotovenia projektovej dokumentácie z plánu obnovy. Momentálne je finalizovaná. Vzniknúť by malo územie s veľkosťou viac ako 4000 hektárov a malo by to byť podľa kompetentných jedno z najväčších revitalizačných opatrení na riekach v mestách v rámci Európy.