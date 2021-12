Na Pezinskej Babe plánujú cez víkend spustiť lyžovanie

Pezinok 10. decembra (TASR) - Na Pezinskej Babe plánujú po štvrtkovom (9. 12.) výdatnom snežení spustiť cez víkend lyžovanie. Ak sa podľa prevádzkovateľa strediska - Lyžiarskeho klubu (LK) Baba Pezinok nič mimoriadne nestane, v sobotu (11. 12.) bude v prevádzke vlek Double od 9.00 do 16.00 h. "Na Zochovej chate bude v prevádzke len pás pre najmenšie deti a začiatočníkov," spresnil prevádzkovateľ.



Vo štvrtok na Pezinskej Babe napadlo do 30 cm nového snehu. Upravené boli aj bežecké trate. Prevádzkovateľ strediska upozorňuje, že podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je možná prevádzka lanových dráh a vlekov, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP (očkovaní, prekonaní). Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje aj dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.



"Prosíme vás, aby ste si pri zakupovaní lístka v pokladni pripravili platný doklad pre režim OP," upozornil LK Baba Pezinok.