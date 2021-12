Na Pezinskej Babe sa už lyžuje, na svahu je do 30 cm snehu

Pezinok 13. decembra (TASR) - Na Pezinskej Babe v Malých Karpatoch, blízko Bratislavy, odštartovala uplynulý víkend lyžiarska sezóna. Večerné lyžovanie zatiaľ k dispozícii nie je. Informuje o tom prevádzkovateľ strediska - Lyžiarsky klub (LK) Baba Pezinok.



"Na svahu je od 15 do 30 centimetrov prírodného aj technického snehu. V pondelok bude v prevádzke vlek Double do 16.00 h.," spresnil. Prevádzku na Zochovej chate, ktorú taktiež spustili cez víkend, prerušili. Obnovená bude pravdepodobne až nasledujúci víkend (18. - 19. 12.).



Prevádzkovateľ strediska upozorňuje, že podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je možná prevádzka lanových dráh a vlekov, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP (očkovaní, prekonaní). Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje aj dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.