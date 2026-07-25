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Na Pezinskú Babu sa cez víkend vrátia medzinárodné preteky automobilov
V nedeľu odštartuje prvá súťažná jazda o 8.30 h a druhá o 13.00 h.
Autor TASR
Bratislava 25. júla (TASR) - Pezinská Baba sa cez víkend (25. a 26. 7.) opäť stane dejiskom medzinárodných automobilových pretekov. Bude sa tam konať podujatie Baba Slovakia 2026. Návštevníci sa môžu tešiť na moderné aj historické pretekárske vozidlá a na súťažiacich zo Slovenska i zahraničia. Pre preteky treba rátať s dopravnými obmedzeniami. Cesta II/503 v úseku Kameňolom - horské sedlo Pezinská Baba bude v sobotu aj v nedeľu od 7.00 h do 20.00 h uzavretá. TASR o tom informovali z mesta Pezinok.
„Preteky na Pezinskej Babe majú dlhú tradíciu. Prvé sa na tejto trati uskutočnili už v roku 1970, neskôr sa stali súčasťou majstrovstiev Slovenska aj majstrovstiev Európy. Ambíciou organizátorov je vrátiť Pezinskú Babu medzi významné európske motoristické podujatia,“ priblížili.
Hlavný športový program podujatia bude cez víkend. V sobotu majú byť tréningové jazdy o 8.00, 11.30 a 15.00 h. V nedeľu odštartuje prvá súťažná jazda o 8.30 h a druhá o 13.00 h. „Po skončení druhej jazdy bude nasledovať zverejnenie predbežných výsledkov a odovzdávanie cien. Program sa môže meniť podľa aktuálneho priebehu podujatia, počasia alebo bezpečnostnej situácie,“ ozrejmili z pezinskej radnice s tým, že preteky sú zaradené do majstrovstiev FIA CEZ, majstrovstiev Slovenska, Rakúska a Českej republiky.
Pre podujatie treba rátať s dopravnými obmedzeniami. V sobotu aj v nedeľu od 7.00 h do 20.00 h bude uzavretý úsek cesty II/503 od kameňolomu po horské sedlo Pezinská Baba. „Oficiálne obchádzkové trasy povedú buď cez Svätý Jur, Bratislavu, Stupavu, Lozorno a Pernek, alebo cez Trstín, Sološnicu, Rohožník a Pernek. Dĺžka obchádzky je približne 60 kilometrov. Vodičov preto prosíme, aby si cestu naplánovali vopred, rešpektovali dočasné dopravné značenie a počítali s dlhším časom presunu,“ ozrejmili z mesta. Dopravné obmedzenie ovplyvní aj regionálnu autobusovú linku 249 na trase Malacky - Pernek - Pezinok.
Diváci môžu na návštevu pretekov využívať autobus, ktorý bude premávať z priestoru depa po stanovisko č. 17. „V sobotu sú jeho odchody naplánované na 7.30, 10.30 a 14.00 h, v nedeľu na 7.30 a 12.00 h. Po každej jazde sa autobus vráti späť do depa,“ dodalo mesto. Zároveň apelovalo na obyvateľov, vodičov aj návštevníkov, aby rešpektovali pokyny organizátorov. Žiada tiež o trpezlivosť a ohľaduplnosť.
„Preteky na Pezinskej Babe majú dlhú tradíciu. Prvé sa na tejto trati uskutočnili už v roku 1970, neskôr sa stali súčasťou majstrovstiev Slovenska aj majstrovstiev Európy. Ambíciou organizátorov je vrátiť Pezinskú Babu medzi významné európske motoristické podujatia,“ priblížili.
Hlavný športový program podujatia bude cez víkend. V sobotu majú byť tréningové jazdy o 8.00, 11.30 a 15.00 h. V nedeľu odštartuje prvá súťažná jazda o 8.30 h a druhá o 13.00 h. „Po skončení druhej jazdy bude nasledovať zverejnenie predbežných výsledkov a odovzdávanie cien. Program sa môže meniť podľa aktuálneho priebehu podujatia, počasia alebo bezpečnostnej situácie,“ ozrejmili z pezinskej radnice s tým, že preteky sú zaradené do majstrovstiev FIA CEZ, majstrovstiev Slovenska, Rakúska a Českej republiky.
Pre podujatie treba rátať s dopravnými obmedzeniami. V sobotu aj v nedeľu od 7.00 h do 20.00 h bude uzavretý úsek cesty II/503 od kameňolomu po horské sedlo Pezinská Baba. „Oficiálne obchádzkové trasy povedú buď cez Svätý Jur, Bratislavu, Stupavu, Lozorno a Pernek, alebo cez Trstín, Sološnicu, Rohožník a Pernek. Dĺžka obchádzky je približne 60 kilometrov. Vodičov preto prosíme, aby si cestu naplánovali vopred, rešpektovali dočasné dopravné značenie a počítali s dlhším časom presunu,“ ozrejmili z mesta. Dopravné obmedzenie ovplyvní aj regionálnu autobusovú linku 249 na trase Malacky - Pernek - Pezinok.
Diváci môžu na návštevu pretekov využívať autobus, ktorý bude premávať z priestoru depa po stanovisko č. 17. „V sobotu sú jeho odchody naplánované na 7.30, 10.30 a 14.00 h, v nedeľu na 7.30 a 12.00 h. Po každej jazde sa autobus vráti späť do depa,“ dodalo mesto. Zároveň apelovalo na obyvateľov, vodičov aj návštevníkov, aby rešpektovali pokyny organizátorov. Žiada tiež o trpezlivosť a ohľaduplnosť.