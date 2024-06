Na piatich gymnáziách v košickom kraji vzniknú moderné IT laboratóriá

Košice 17. júna (TASR) - Nové školské IT laboratóriá s digitálnymi technológiami pribudnú na ďalších piatich stredných školách v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Gymnáziá v Moldave nad Bodvou, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch získali na tento účel šeky v hodnote 20.000 eur. Podpora súvisí s tretím ročníkom súťaže pre stredoškolákov Lab IT Creativity, informoval Úrad KSK.



Krajské stredné školy predstavili svoje projekty s inovatívnymi riešeniami vo sfére informačných technológií. Tie vznikli v spolupráci s KSK, IT Valley a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE).



Prvé miesto s súťaži obsadilo Gymnázium Ľudovíta Štúra z Michaloviec s projektom Inteligentná trieda. Na druhej priečke sa umiestnilo Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika z Rožňavy s projektom V zdravom tele zdravý duch a na tretej košické Gymnázium Opatovská s projektom Kniha ako stvorená pre teba. Do nasledujúceho štvrtého ročníka Lab IT Creativity krajská samospráva plánuje zapojiť okrem gymnázií aj stredné priemyselné školy a stredné odborné školy technické.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku Lab IT Creativity dáva príležitosť študentom vyskúšať si, ako by sa mohli uplatniť v budúcnosti vo sfére IT. Študentov pritom mentorujú odborníci z praxe. "Teší ma veľký záujem, o čom svedčí 13 zapojených škôl, ktoré pripravili 29 projektov od spolu 174 študentov. Rekordom je tiež počet osem zapojených IT firiem v tomto ročníku. Zázemie poskytlo aj Inovačné centrum Košického kraja, ktoré pomáha naštartovať nápady talentovaných východniarov," uviedol.



Študenti pracovali na vlastných projektoch pod vedením viac ako 150 študentov TUKE a odborníkov z IT spoločností v Košickom kraji.