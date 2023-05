Na piatom rodovom stretnutí sa zišli zhruba dve stovky Sedláčkovcov

Trenčianske Stankovce 28. mája (TASR) – Na piatom rodovom stretnutí Sedláčkovcov z Trenčianskych Stankoviec – Rozvád sa v sobotu (27. 5.) zišlo deväť rodín potomkov bývalého richtára Jána Sedláčka.



Rodokmeň siaha podľa organizátora stretnutia Vendelína Sedláčka až do roku 1623. "Rodokmeňu som sa venoval asi pol roka. Na prvom stretnutí sme ešte nemali údaje z urbárskej knihy. Až keď sme ju našli, objavili sme prvú generáciu Sedláčkovcov. Prvý rodokmeň nebol taký veľký, lebo tam nebolo 13. pokolenie. Teraz je v ňom 671 mien," povedal.







Rodinu Sedláčkovcov spája podľa ich richtára Jána Sedláčka kamarátstvo. "Máme tu napríklad obrázok futbalistov zo zápasu v roku 1962 v Trenčianskych Tepliciach. Tam bolo sedem Sedláčkovcov, traja bratranci a cudzí bol iba brankár," podotkol.



Bohatú históriu rodiny ocenil aj Filip Sedláček z Trenčína. "Som rád, že sa to drží pohromade a vedú sa záznamy. Je úžasné, že ľudia spisovali kroniky. Dúfam, že to bude pokračovať aj v ďalších generáciách a zdedí to niekto ďalší, kto na to bude mať čas. Ja som sa rodokmeňu veľmi nevenoval. Až otec ma zobral na prvé stretnutie, tak sme išli a je to tradícia," dodal.