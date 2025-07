Na Pieninskej ulici rekonštruujú cestu a budujú parkovacie miesta

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Na Pieninskej ulici na banskobystrickom sídlisku Sásová sa začali stavebné práce na budovaní parkovacích miest a kompletnej rekonštrukcii polkilometrového úseku cesty. Okrem obnovy asfaltových povrchov mesto pristúpi aj k výmene nestabilného podložia. Obnovený úsek nadviaže na zrekonštruovanú štvorprúdovú cestu na Rudohorskej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Na Pieninskej ulici dlhodobo dochádzalo k nebezpečnému zvlneniu povrchu miestnej cesty, po ktorej jazdia nielen autá, ale i vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD). Aby bolo možné ju bezpečne využívať, samospráva dala pred dvomi rokmi odfrézovať jej zvlnené časti. Následne pristúpila k dopracovaniu projektu o rozšírení počtu parkovacích miest. Z mestského rozpočtu na to vyčlenila zhruba 380.000 eur. Všetky práce by mali byť ukončené v závere leta.



„V uplynulom období sme vykonali sondu, ktorá preukázala, že nestačí iba výmena asfaltových povrchov, pretože by k zvlneniu cesty dochádzalo aj v budúcnosti. Z tohto dôvodu budeme realizovať rekonštrukciu podložia formou recyklácie za studena. Znamená to, že podložie sa vyberie, zrecykluje a položí sa naspäť. Následne dôjde k pokládke dvoch vrstiev asfaltových krytov. V tejto lokalite pristupujeme aj k rozšíreniu cesty, aby sme mohli vybudovať legálne parkovacie miesta. Verím, že kompletnou rekonštrukciou vozovky od križovatky s Tatranskou ulicou až po otočku autobusov na Pieninskej ulici prispejeme k vyššiemu komfortu motoristov, cestujúcich MHD a chodcov,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Stavebné práce sa aktuálne zameriavajú na budovanie parkovacích miest. Nasledovať bude odfrézovanie povrchu cesty, recyklovanie a pokládka asfaltov. Všetky činnosti budú realizované po etapách, pričom je potrebné počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami. Dôjde tiež k výmene poškodených obrubníkov, výškovej úprave poklopov a uličných vpustí. Súčasťou sú bezbariérové priechody pre chodcov, obnova povrchu vozovky na autobusových zastávkach.



„Na Pieninskej ulici legalizujeme a popri ceste na mestských pozemkoch dopĺňame nové parkovacie miesta. Celkovo ich bude v tejto etape vyznačených 35. Pozdĺž cesty smerom k otočke autobusov sa nachádzajú aj súkromné pozemky, ktoré chceme získať do majetku mesta a následne, v ďalšej etape, aj tam vybudovať nové parkovacie miesta,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.