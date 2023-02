Na piešťanské letisko bude lietať priama letecká linka z Tel Avivu

Trnava 17. februára (TASR) - Zavedenie priamej leteckej linky Piešťany - Tel Aviv oznámili predstavitelia Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj a izraelského touroperátora Overseas travel Ltd. TASR o tom informoval za KOCR Trnavský kraj Martin Palkovič.



Novú linku predstavili na izraelskom veľtrhu cestovného ruchu International Mediterranean Tourism Market 2023 v Tel Avive. "Využitie potenciálu letiska na rozvoj cestovného ruchu je pre nás prioritou. S tým súvisia investície, ktoré sme do letiska smerovali, a aj dlhodobá podpora aktivít. Keď sa pozrieme do minulosti, už historicky prvé letecké linky smerujúce do Piešťan boli naviazané na kúpeľnú sezónu," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Ohlásenie priamych letov bolo hlavnou udalosťou spoločného predstavenia destinácie Trnavský kraj a celého Slovenska na izraelskom trhu. "Izraelskí turisti patria medzi najlepších zahraničných turistov z pohľadu toho, koľko nocí na Slovensku strávia, preto sú pre nás vzácni. S izraelským ministrom turizmu sme podpísali zmluvu o bližšej spolupráci. Vidíme naozaj vysoký potenciál obojstranného rozvoja turizmu," uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Trnavský kraj zážitkov sa prezentoval v stánku národnej organizácie na podporu a rozvoj cestovného ruchu Slovakia Travel. "Som veľmi rád, že bolo oznámené spustenie leteckej linky medzi Piešťanmi a Tel Avivom. Rád by som sa poďakoval krajskej organizácii, samosprávnemu kraju za ich úsilie a prácu, vďaka ktorej bude Slovensko pre návštevníkov z Izraela opäť o niečo dostupnejšie," uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



"Veľtrh je príležitosťou predstaviť sa cestovným kanceláriám z krajiny, ktorej obyvatelia pred pandémiou patrili počtom prenocovaní k najčastejším zahraničným návštevníkom kraja. Prezentujeme im destináciu, ktorá je atraktívna nielen pre ľudí hľadajúcich kúpeľnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Chceme zaujať aj rodiny s deťmi a mladých ľudí cestujúcich za dobrodružstvami. Úlohou je sieťovať slovenských a izraelských partnerov a pripraviť tak destináciu na príchod turistov," povedala riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Prví návštevníci Trnavského kraja, ktorí využijú priame letecké spojenie, pristanú v Piešťanoch 19. apríla.