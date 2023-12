Na piešťanskej Hotelovej akadémii Ľ. Wintera začali Gastro Vianoce

Piešťany 5. decembra (TASR) - Gastro Vianoce - prezentáciu zručností študentov a inšpiráciu pre odborníkov i verejnosť pripravila na utorok a stredu (6.12.) Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera (HAĽW ) v Piešťanoch. Podľa riaditeľa Ladislava Blaškoviča sú zároveň Dňom otvorených dverí (DOD) aj pre potenciálnych záujemcov o štúdium.



Študenti ukázali, ako vyzerajú vianočné tabule nielen vo viacerých krajinách, ale tiež v ríši fantázie. Vybrali si Perinbabu, vianočnú rozprávku, druháčky Beáta a Sára prezentovali krajinu Narnia. "Pozývame do krajiny plnej dobrodružstiev, rozprávkových postáv a kúziel. Keďže sa príbeh odohráva v Anglicku, zvolili sme typické kráľovské menu a zodpovedajúce prestieranie so zlatým prvkami, machom a zeleňou," povedali.



Michaela a Sára stáli pri ľudovej vianočnej tabuli v myjavských krojoch. "Ukazujeme tradičné Vianoce na Slovensku, vybrali sme si oblasť myjavských kopaníc, kde prevažuje skôr jednoduchosť. Nezabudli sme ani na zvyk prekrajovania jablka a oblátky s medom," uviedli pre TASR.



Stolu, ktorý prezentovali tretiaci Samuel a Vanesa dominovala hnedá a zelená farba, ich témou bola Afrika. "Chceme ukázať, že nie všade sú Vianoce biele," povedali. Na ich tabuli možno nájsť listy stromov a kríkov a africké masky, menu pozostáva z tradičných afrických jedál a nápojov.



Okrem vianočne prestretých stolov môžu návštevníci ochutnať aj výrobky študentov ako francúzske palacinky, dezerty, horúcu čokoládu, slovenské či španielske špeciality, či pozrieť si krajinu Cukríkovo. Hostí Gastro Vianoc zase víta galéria sladkých obrazov - zarámovaných medovníkov, kávy, snehového pečiva, veterníkov či lineckých koláčikov.



"Vianocami v Piešťanoch začína v našom regióne predvianočný čas," povedal za zriaďovateľa školy Trnavský samosprávny kraj (TTSK) jeho predseda Jozef Viskupič s tým, že akcia je aj pozvánkou pre deviatakov na základných školách a ich rodičov. Môžu si urobiť predstavu, čo škola ponúka, ako sa venuje študentom a ako je vybavená. TTSK aktuálne investoval do modernizácie jej odborných učební i kuchyne a vybudoval bezbariérové prístupy.