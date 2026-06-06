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Na piešťanskej lodenici budú súperiť dračie lode
Súťažiť bude 15 desaťčlenných posádok. Z nich štyri športové posádky budú súťažiť v rámci slovenského pohára. Zvyšných 11 tímov budú tvoriť nadšenci dračích lodí.
Autor TASR
Piešťany 6. júna (TASR) - Na piešťanskej lodenici budú súperiť počas soboty desaťčlenné posádky dračích lodí. Začiatok 15. ročníka Dragon Cupu Piešťany je naplánovaný na 10.00 h, uviedol pre TASR spoluorganizátor podujatia Ján Gehrer.
Súťažiť bude 15 desaťčlenných posádok. Z nich štyri športové posádky budú súťažiť v rámci slovenského pohára. Zvyšných 11 tímov budú tvoriť nadšenci dračích lodí.
Tímy budú súperiť na 200-metrovej trati v šprinte a športové posádky si zmerajú sily aj na kilometrovej trati. Každá z posádok absolvuje viac ako jednu jazdu.
Podujatie by malo vyvrcholiť približne o 16.00 h. Organizátorom podujatia je Neptún klub Piešťany, ktorý zabezpečil pre súťažiacich lode, pádla aj vesty.
Súťažiť bude 15 desaťčlenných posádok. Z nich štyri športové posádky budú súťažiť v rámci slovenského pohára. Zvyšných 11 tímov budú tvoriť nadšenci dračích lodí.
Tímy budú súperiť na 200-metrovej trati v šprinte a športové posádky si zmerajú sily aj na kilometrovej trati. Každá z posádok absolvuje viac ako jednu jazdu.
Podujatie by malo vyvrcholiť približne o 16.00 h. Organizátorom podujatia je Neptún klub Piešťany, ktorý zabezpečil pre súťažiacich lode, pádla aj vesty.