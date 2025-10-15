< sekcia Regióny
Na piešťanskom letisku je taktické cvičenie
Figuranti aj ostatné osoby sú v poriadku.
Autor TASR
Piešťany 15. októbra (TASR) - Na piešťanskom letisku je taktické cvičenie, ktoré bolo vopred naplánované a pripravované. Informovala o tom trnavská krajská polícia s tým, že figuranti aj ostatné osoby sú v poriadku.
„Taktické cvičenie slúži na to, aby sme nielen my, ale aj ostatné záchranné a iné zložky, vedeli počas krízovej udalosti čo najrýchlejšie zareagovať a všetkým dotknutým osobám poskytnúť čo najodbornejšiu pomoc,“ podotkla polícia s tým, že bližšie informácie poskytne neskôr.
