Na piešťanskom letisku je taktické cvičenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Figuranti aj ostatné osoby sú v poriadku.

Autor TASR
Piešťany 15. októbra (TASR) - Na piešťanskom letisku je taktické cvičenie, ktoré bolo vopred naplánované a pripravované. Informovala o tom trnavská krajská polícia s tým, že figuranti aj ostatné osoby sú v poriadku.

„Taktické cvičenie slúži na to, aby sme nielen my, ale aj ostatné záchranné a iné zložky, vedeli počas krízovej udalosti čo najrýchlejšie zareagovať a všetkým dotknutým osobám poskytnúť čo najodbornejšiu pomoc,“ podotkla polícia s tým, že bližšie informácie poskytne neskôr.



