Na piešťanskom sídlisku Adam Trajan začali búrať roky opustenú školu

Piešťany 14. februára (TASR) – S procesom likvidácie opustenej základnej školy na sídlisku Adam Trajan začalo v pondelok mesto Piešťany. Do dvoch mesiacov by sa podľa slov primátora Petra Jančoviča mala uvoľniť plocha, ktorá prejde rekultiváciou a zmení sa na oddychovú zónu pre obyvateľov najväčšieho piešťanského sídliska.



Z verejnej súťaže vyšla obstarávacia cena likvidácie na 170.000 eur. Prvé dva týždne bude firma, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania, odpratávať odpad, nahromadený rokmi najmä neprispôsobivými občanmi, pozemok súbežne aj oplotí. Následne bude objekt búrať, pričom maximum odpadu chce zhodnotiť. Dohromady má na odstránenie stavby dva mesiace.



„Prosíme obyvateľom o trpezlivosť,“ uviedol primátor. Rozhodnutie zbúrať objekt má podľa jeho slov tri aspekty - bezpečnostné, keď sa sídlisko zbaví nebezpečnej lokality, kam mala časté výjazdy mestská polícia, tiež estetické, keď sa obyvatelia už nebudú musieť pozerať z okien na chátrajúcu budovu. „Tretie je environmentálne hľadisko, keď namiesto asfaltových plôch vznikne zelená plocha,“ dodal Jančovič.



Škola bola v objekte otvorená 3. septembra 1990, nastúpilo do nej 617 žiakov. Vyučovalo sa v 21 triedach v ročníkoch prvého stupňa. Podľa referenta pre komunikáciu na piešťanskej radnici Martina Ričányho pre nízky počet žiakov bola o štrnásť rokov neskôr, k 30. júnu 2004, z rozhodnutia vtedajšieho ministerstva školstva vyradená zo siete škôl a na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) bol schválený jej zánik. „Aj napriek viacerým pokusom o sprevádzkovanie sa pre objekt vo vlastníctve mesta nepodarilo nájsť uplatnenie a využitie. Úspešný nebol ani pokus o predaj objektu. Poslanci MsZ ešte v roku 2014 rozhodli, že ak sa opätovný predaj budovy nepodarí, budú nasledovať búracie práce,“ uviedol.



Budova bola dlhé roky terčom vandalizmu, bezdomovcov, požiarov a krádeží. „Po šestnásťročnom neúspešnom hľadaní efektívneho využitia sa v decembri 2020 k objektu bývalej školy opäť vrátili poslanci. Do rozpočtu na rok 2021 zaradili položku určenú na búranie a rekultiváciu miesta a tým definitívne rozhodli o osude bývalej základnej školy,“ informoval Ričány.