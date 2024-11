Na Pionierskej v Bratislave postavia športovú halu za 1,8 milióna eur

Bratislava 28. novembra (TASR) - V bratislavskom Novom Meste na Pionierskej ulici postavia viacúčelovú športovú halu za 1,8 milióna eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo. Športovisko by malo začať slúžiť verejnosti koncom septembra 2025.



"Som rád, že napriek ťažkým časom a zložitej finančnej situácii sa nám neustále darí investovať aj do športu, hovoríme o miliónových investíciách, ktoré išli do modernizácie existujúcej športovej infraštruktúry," uviedol primátor. Dodal, že stavebné práce na novej hale by mali trvať do konca leta 2025, následne bude stavba odovzdaná na kolaudačné konanie.







Vallo priblížil, že hala bude mať vyše 1000 metrov štvorcových s multifunkčným ihriskom s rozmermi 20 krát 36 metrov so zachovanou výškou osem metrov. Bude slúžiť na usporadúvanie športových súťaží, či občasných verejných podujatí, prioritne však bude slúžiť na gymnastiku. Pribudnúť by malo aj hľadisko pre približne 100 návštevníkov.



Realizácia projektu novostavby športovej haly bude financovaná primárne z Programu komplexnej obnovy základných umeleckých škôl a centier voľného času. "Vďaka ktorému sme už preinvestovali desať miliónov eur do rekonštrukcie, obnovy viacerých priestorov pre žiakov, učiteľov a v tomto prípade aj športujúcu verejnosť," spresnil primátor. Výstavba je zároveň spolufinancovaná z Fondu na podporu športu.



Ako informoval Vallo, pôvodne malo ísť o rekonštrukciu starej haly, no statické posudky potvrdili, že budovu nie je možné zachrániť. Ukončila tak svoju prevádzku v júni 2022 a následne bola zbúraná. Starosta Nového Mesta Matúš Čupka vyjadril presvedčenie, že nová hala ideálne doplní športovú infraštruktúru v okolí. "Z môjho pohľadu to bude unikátny blok športovísk koncentrovaný na jednom mieste uprostred sídliska," konštatoval.