Na pitný režim dohliadajú cez horúčavy nemocnica i Kúpele Sliač

Veľký Krtíš 28. augusta (TASR) - Nemocnica vo Veľkom Krtíši prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. Zvýšenú spotrebu tekutín v týchto dňoch evidujú aj v Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese, kde ich poskytujú zamestnancom.



Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová TASR informovala, že pacientom ponúkajú nesladené čaje a vodu. Pre tých, ktorí chodia, je pitný režim zabezpečený prostredníctvom dávkovačov vody. Niektorí si však nosia aj minerálnu vodu z domu. Opatrením pri vysokých horúčavách je i riaditeľské voľno. "To vydávam po skontrolovaní prác na každom úseku, pretože práca musí byť urobená a prevádzka zabezpečená," povedala. Zariadenie má podľa nej klimatizáciu na najrizikovejších oddeleniach, aby sa neprehrievali prístroje. Sú to napríklad operačné sály, CT a oddelenie klinickej biochémie. Počas tohto leta pribudli klimatizačné zariadenia na chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) s ambulanciou. V súčasnosti ho plánujú montovať na internej JIS a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. "Časom chceme kúpiť ďalšie klimatizačné zariadenia, len je teraz čakacia doba veľmi dlhá a hľadáme si ešte sponzorov," zdôraznila.



Zamestnanci Kúpeľov Sliač nemajú počas aktuálnej vlny horúčav skrátenú pracovnú dobu. "Naše stredisko poskytuje služby cestovného ruchu, najmä teda zdravotnícke služby. A práve obdobie leta je pre nás vrcholom sezóny," objasnila Anna Jadušová z agentúry, ktorá sa stará o komunikáciu kúpeľov s verejnosťou. Podľa nej v súčasnosti je v zariadení maximálna obsadenosť a personál tak pracuje v obvyklom režime. "Čo však využívame, sú sezónni pracovníci. Napríklad na dohodu, aby sme dostatočne pokryli aj personál, ktorý čerpá dovolenky," vysvetlila.



Ako ďalej uviedla, klimatizáciu nemajú plošne nainštalovanú, takéto zásahy do budovy nastanú v rámci plánovanej rekonštrukcie. Klimatizačná jednotka je však nainštalovaná na oddelení JIS, v ambulantnej časti. "V priestoroch kúpeľného hotela je však veľmi príjemná klíma, pre hrubé múry budovy," reagovala.