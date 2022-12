Na plavárni a zimnom štadióne v Rimavskej Sobote zdraželo vstupné

Rimavská Sobota 6. decembra (TASR) - Mesto Rimavská Sobota pristúpilo pre vysoké náklady na energie od decembra k zmenám v cenníkoch vstupného na plaváreň a zimný štadión. V prípade oboch športovísk zdražela väčšina položiek o 100 percent. Pre TASR to za Technické služby mesta uviedol vedúci športových a rekreačných zariadení Jozef Slanina.



Ako vysvetlil Slanina, technické služby pri tvorbe nových cenníkov vychádzali z vypracovanej analýzy, v rámci ktorej porovnávali aj poplatky za plavárne či zimné štadióny v iných mestách Slovenska. "Teraz sa nachádzame v takých cenových úrovniach, ako sú plavárne vo väčšine republiky," skonštatoval Slanina.



Bežné vstupy na plaváreň či zimný štadión v Rimavskej Sobote zdraželi od začiatku mesiaca o dvojnásobok. Výnimkou je poplatok za užívanie ľadovej plochy pre organizované skupiny, kde sa cena zvýšila z 85 na 100 eur. "Organizované skupiny sú pre nás zásadným príjmom," vysvetlil Slanina s tým, že zvýšenie poplatku o 100 percent by mohlo športové kluby či organizácie od prenájmu ľadovej plochy odradiť.



Podľa vedúceho športových a rekreačných zariadení mesta budú športoviská napriek zvýšeniu vstupného pre vysoké vstupné náklady na energie naďalej vytvárať finančnú stratu. "Ako mesto sme v zmysle zákona o obecnom zriadení povinní vytvárať podmienky aj pre telesný rozvoj občanov. Keby sme to však nastavili na takú cenovú hladinu, ktorá bude plne kryť nákladovosť, bolo by to nereálne," skonštatoval Slanina.