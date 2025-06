Na plavárni mal nadrogovať sedemročné dievča: Čelí obvineniu

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Polícia obvinila 36-ročného muža z okresu Banská Bystrica zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu šírenia toxikománie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Podľa portálu noviny.sk mal na plavárni nadrogovať sedemročné dievča, ktoré po incidente skončilo v nemocnici.



„Zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na návrh vzatia obvineného do vyšetrovacej väzby. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony, ako aj citlivý charakter prípadu nie je možné zo strany polície poskytovať k nemu žiadne ďalšie podrobnosti,“ uviedla pre TASR Kováčiková s tým, že podozrivého muža sa podarilo stotožniť a zadržať krátko po incidente.



K udalosti na banskobystrickej plavárni malo dôjsť koncom minulého týždňa. Podľa informácií portálu noviny.sk mal muž zatiahnuť maloleté dievča do kabínky v šatni, kde jej ponúkol čokoládu a pokúšal sa ju obťažovať.



Dievča, ktoré bolo obeťou útoku, skončilo hospitalizované v banskobystrickej detskej nemocnici. „Dieťa bolo privezené s kvalitatívnou poruchou vedomia. V našej nemocnici bolo sledované do soboty, následne bolo prepustené do domáceho prostredia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Alena Šperková.