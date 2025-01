Na pláži v B. Bystrici sa cez víkend bežkuje dlhšie

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Aktuálne podmienky na víkendové bežkovanie v kopcoch v okolí Banskej Bystrice sú podľa Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES), ktoré sa starajú o údržbu tratí, rôzne. Nájdu sa veľmi dobré úseky, ale veľa je ich aj obmedzených alebo úplne nevhodných. Informovala o tom mestská organizácia na sociálnej sieti a upozornila, že úseky, kam sa nedostanú stroje a sú stále zjazdné, po odmäkoch zamrzli a treba si dávať pozor.



"Na bystrickej strane pohoria Kremnické vrchy sa kolegom z občianskeho združenia Kordícky Hrebenák dá upraviť iba Kordícka zvážnica a prepoj na Tablu. Na prvom kilometri zvážnice však treba rátať s obmedzenými podmienkami, vyššie sú stále veľmi dobré. Na Tajovskej zvážnici sa striedajú lepšie úseky s obmedzenými až bez snehu. Spodný úsek Králickej zvážnice v dĺžke zhruba 1,5 kilometra má obmedzené podmienky, smerom nadol odporúčame s bežkami v rukách. Štadión Králiky má asi päť centimetrov utlačeného snehu a podmienky obmedzené, respektíve nevhodné. Hrebeňová časť od Skalky po Hostinec je zjazdná, aj tu sa však nájdu miesta s obmedzenými podmienkami. Na hrebeni sú stále dobré," priblížil ZAaRES.



Vynikajúce podmienky však nájdu bežkári na plážovom kúpalisku v centre Banskej Bystrice, kde je 30 až 80 centimetrov technického snehu. Bežkuje sa na veľkom okruhu okolo jazera v dĺžke takmer jeden kilometer. Po dohode s prevádzkovateľom kúpaliska si ho bežkári užijú tento víkend o hodinu dlhšie, až do 21.00 h, a aj svetelný park. Platí to aj pre budúci víkend a piatok (31. 1.). Na bežkách je vstup do parku bezplatný. V ostatné dni je okruh v prevádzke tak ako doposiaľ do 20.00 h.



Ako dodal ZAaRES, v uplynulých dňoch bežkársky okruh na kúpalisku využívali žiaci jednej z banskobystrických základných škôl a pridali sa i študenti Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela, ktorí tam absolvovali výcvik. Na pláži si zatrénovali aj biatlonisti z okolitých klubov.