Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici začali so zasnežovaním
Autor TASR
Banská Bystrica 31. decembra (TASR) - Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici začali v uplynulých dňoch so zasnežovaním. V areáli by tak mal podobne ako po minulé zimy v najbližších dňoch pribudnúť svah na sánkovanie pre deti i okruh na bežecké lyžovanie. Na sociálnej sieti o tom informovali mestské Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES).
So zasnežovaním areálu začala mestská organizácia pred niekoľkými dňami. Aktuálnou prioritou je zasnežiť svah na sánkovanie a malý, 500 metrov dlhý okruh pre bežkárov. Následne sa začne aj so zasnežovaním veľkého okruhu.
„Hoci sme areál oficiálne ešte neotvorili, jeho návštevnosť sa každým dňom zvyšuje. Chceme však apelovať na opatrnosť a obozretnosť v celom areáli. Prosíme, aby sa nikto nepribližoval k snežným kanónom, čerpacím staniciam či elektrickým rozvodom,“ uviedla mestská organizácia.
Oficiálne otvorenie areálu je predbežne naplánované na sobotu (3. 1.), všetko však bude závisieť od počasia a stavu cesty medzi Banskou Bystricou a Králikmi. „Na prevoz ratraku na ťahači potrebujeme mať cestu úplne bez snehu,“ dodal ZAaRES.
Zasnežovanie na banskobystrickom kúpalisku funguje už niekoľko rokov. Mimoriadne úspešná bola v areáli vlaňajšia bežkárska sezóna, ktorá trvala tri mesiace a k dispozícii bol aj veľký, približne kilometer dlhý, okruh okolo jazera. Podľa odhadov ZAaRES-u bežkovanie na kúpalisku počas ostatnej zimy využilo od 40.000 do 45.000 návštevníkov.
