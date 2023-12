Na Pochod vďaky SNP sa môžu turisti po novom vopred online registrovať

Cigeľ/Handlová 21. decembra (TASR) - Pochod vďaky SNP sa bude konať 20. januára 2024 v Cigli a Handlovej. Na 48. ročník jedného z najväčších turistických podujatí na Slovensku sa môžu turisti po novom vopred online zaregistrovať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.



V minulých ročníkoch bolo možné sa registrovať výlučne na štarte, v tomto roku je od stredy (20. 12.) spustená online registrácia, v rámci ktorej môžu rovno účastníci zaplatiť aj poplatok. "Jej spustením sa organizátori snažia predchádzať zvýšenému počtu účastníkov, ktorí sa registrujú osobne v skorých ranných hodinách a stoja v rade. Online registrácia by mala priniesť väčší komfort účastníkom a organizátori budú mať menej práce s ich registráciu a odregistráciou," vysvetlil športový riaditeľ za mesto Handlová a zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský.



Organizátori pre priaznivcov prírody a turistiky všetkých vekových kategórií pripravili na rok 2024 štyri pešie trasy v dĺžke od troch do 15 kilometrov a plánujú dve lyžiarske trasy, ktoré boli po ostatné roky pre nedostatok snehu problematické. Z Cigľa sú pripravené tri trasy v dĺžkach 15, desať a šesť kilometrov, na handlovskej strane je pripravená jedna trasa vhodná pre nenáročných turistov v dĺžke troch kilometrov.



Osobná registrácia účastníkov trasy sa začína v Cigli a v Handlovej o 7.00 h v domoch kultúry. Prihlásiť sa možno v deň konania podujatia priamo na prezentácii v Cigli do 9.30 h a v Handlovej do 8.15 h. Slávnostné otvorenie sa uskutoční pri Pamätníku padlých v Cigli o 9.30 h za účastí hostí.



História Pochodu vďaky SNP začala v roku 1976, keď sa niekoľko nadšencov rozhodlo organizovať pochod na počesť tragickej udalosti z 13. januára 1945, keď Cigeľ prepadli nemecké trestné jednotky za pomoc partizánom.



Podujatie organizuje obec Cigeľ v spolupráci s mestom Handlová, Združením miest a obcí hornej Nitry, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov regiónu Prievidza.