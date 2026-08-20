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Na počúvadle budú variť špeciality, podporia záchrancov jarkov
Počas celého dňa budú pripravené aktivity pre malých aj veľkých a návštevníci si budú môcť prezrieť a zakúpiť aj výrobky miestnych remeselníkov a producentov.
Autor TASR
Počúvadlo 20. augusta (TASR) - Na Počúvadle v okrese Banská Štiavnica budú v sobotu (22. 8.) variť tradičné regionálne špeciality. Od 10.00 h sa tu uskutoční podujatie Sitnianska paškrta - „Paškrtí celý región“ venované tradičnej gastronómii a remeslám. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.
„Podujatie predstaví to najlepšie z kuchyne regiónu - od voňavých kotlíkových špecialít, cez ochutnávky tradičných jedál až po prezentáciu miestnych gastronomických zaujímavostí,“ uviedla organizácia. O jedinečný zážitok sa podľa organizátorov postará aj dobová kuchyňa v podaní skupiny Vir fortis, ktorá priblíži historické spôsoby prípravy jedál.
Počas celého dňa budú pripravené aktivity pre malých aj veľkých a návštevníci si budú môcť prezrieť a zakúpiť aj výrobky miestnych remeselníkov a producentov. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za porcie dobrôt venujú organizátori občianskemu združeniu (OZ) Štiavnický tajch, ktoré sa aktívne podieľa na záchrane historického vodohospodárskeho systému.
„Podujatie predstaví to najlepšie z kuchyne regiónu - od voňavých kotlíkových špecialít, cez ochutnávky tradičných jedál až po prezentáciu miestnych gastronomických zaujímavostí,“ uviedla organizácia. O jedinečný zážitok sa podľa organizátorov postará aj dobová kuchyňa v podaní skupiny Vir fortis, ktorá priblíži historické spôsoby prípravy jedál.
Počas celého dňa budú pripravené aktivity pre malých aj veľkých a návštevníci si budú môcť prezrieť a zakúpiť aj výrobky miestnych remeselníkov a producentov. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za porcie dobrôt venujú organizátori občianskemu združeniu (OZ) Štiavnický tajch, ktoré sa aktívne podieľa na záchrane historického vodohospodárskeho systému.