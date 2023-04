Na Podbrezinách v Liptovskom Mikuláši vznikne prvá komunitná záhrada

Liptovský Mikuláš 6. apríla (TASR) - Pestovanie ovocia a zeleniny na organickej báze aj aktívny odpočinok po práci poskytne komunitná záhrada, ktorá vznikne tento rok na Podbrezinách v Liptovskom Mikuláši. Projekt robí mesto a tamojšie občianske združenie liptovských aktivistov. Radnica na záhradu vyčlenila pozemok na sídlisku povyše triediacej haly.



"Zámerom je, aby sa v tomto priestore stretávali ľudia, ktorí chcú mať kontakt s prírodou a pôdou. Pri spoločných aktivitách je predpoklad vytvárania užších medziľudských a medzigeneračných vzťahov. Vzájomne si pomôžu, niečo vytvoria, odovzdajú si skúsenosti," uviedla Mária Lošonská z odboru životného prostredia radnice. Pozemok je mierne svahovitý, v minulosti slúžil ako školská záhrada, no v poslednom čase nebol využívaný.



Projekt komunitnej záhrady sa uskutoční v dvoch fázach. Najskôr upravia terén, vysadia sa dreviny a byliny, obstarajú pestovateľské a pracovné nástroje a zriadia kompostovisko. Okrem pozemku od mesta na túto fázu združenie aktivistov získalo financie z nadácie Ekopolis v rámci kampane Zelené oázy. Druhou fázou v budúcnosti bude výstavba prístrešku pre členov komunitnej záhrady.



Ako vysvetlila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková, záhrada bude rozdelená na sektory. V jednej časti bude priestor na odpočinok, komunikáciu, vzdelávanie a spoločenské aktivity. Vytvorí ho prístrešok so zelenou strechou a terasou. Vo vonkajšej časti spoločenského priestoru budú vyššie stromy, bylinky a trvalky. "Na vybudovanie prístrešku použijú stavebné materiály z druhej ruky, ktoré plánujú získať na zberných dvoroch mesta," priblížila hovorkyňa. Druhý sektor pozostáva z ovocných stromov a krov, ktoré izolujú záhradu od cesty zvukovo aj opticky. Ďalší sektor zas poslúži na spoločné alebo individuálne pestovanie zeleniny v záhonoch.



Celkovo v záhrade pribudne 30 ovocných stromov, 40 ovocných krov a 76 byliniek a pôvodných trvaliek. "Na zakladaní by mali spolupracovať dobrovoľníci, ale tiež žiaci a pedagógovia zo základných a stredných škôl z mesta aj z Liptovského Hrádku," podotkla Čapčíková.