Na Podbrezinách vybudovali prvé inkluzívne ihrisko v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 28. apríla (TASR) – Prvé inkluzívne bezbariérové ihrisko v Liptovskom Mikuláši otvorili v týchto dňoch na sídlisku Podbreziny. TASR o tom informoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta. Dodal, že priestor má spájať deti s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia s tými zdravými.



"Vo vnútrobloku Cédrovej a Dubovej ulice vznikol nový areál, kde sa môžu stretávať všetky generácie. Môžu sa tam hrať všetky deti spolu, zdravé, aj tie so zdravotným znevýhodnením," skonštatoval Sokolský.



Priestor je určený pre deti vo veku od troch do 14 rokov. Hracie prvky sú postavené z agátového dreva s nátermi v prírodných odtieňoch, aby zapadli do prostredia.



"Ihrisko je určené pre všetkých členov komunity, tvorí bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych alebo zdieľanie zážitkov. Zároveň má podporiť socializáciu detí so zdravotným hendikepom, aby mali možnosť tráviť voľný čas aktívne so svojimi rovesníkmi a neboli vyčleňované z kolektívu," priblížil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.



Na výstavbu nového detského ihriska získala radnica financie z ministerstva práce.