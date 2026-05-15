Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
Na pôde univerzity vo Zvolene hovorili o lesníckej budúcnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Eduard Fašung

Autor TASR
Zvolen 15. mája (TASR) - Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sa v utorok 12. mája uskutočnil nultý ročník podujatia Spoločne za lesnícku budúcnosť. Cieľom podujatia bolo prepojiť študentov, odborníkov z praxe a zástupcov lesníckeho sektora, zároveň takisto vyvolať diskusiu o budúcnosti lesníctva a možnostiach uplatnenia mladých odborníkov. TASR o tom v piatok informoval Ján Lichý z Lesníckej fakulty TUZVO.

Lichý doplnil, že podujatie vzniklo ako výsledok spolupráce medzi Lesníckou fakultou, Slovenskou lesníckou komorou a študentským spolkom IFSA Slovakia. Počas podujatia malo viac ako 20 zamestnávateľov a inštitúcií nielen z lesníckeho sektora možnosť predstaviť svoju činnosť, pracovné príležitosti a diskutovať priamo so študentmi.

Súčasťou programu boli dve panelové diskusie zamerané na aktuálne výzvy lesníctva, očakávania praxe, ale aj pohľad študentov na svoje budúce uplatnenie. Predstavené boli aj výsledky prieskumu zameraného na vnímanie uplatnenia absolventov očami študentov lesníckych a príbuzných odborov. Podujatie zároveň vytvorilo priestor na networking, osobné stretnutia a prepájanie akademického prostredia s potrebami praxe.
