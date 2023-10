Na Podpoľaní dominoval Smer-SD, rovnako aj vo Veľkom Krtíši

Detva 3. októbra (TASR) - Na Podpoľaní v sobotňajších (30. 9.) predčasných parlamentných voľbách dominoval Smer-SD, rovnako aj v susednom južnom, Veľkokrtíšskom okrese. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



V Detvianskom okrese pri vyše 70-percentnej účasti zvíťazil Smer-SD s vyše 30 percentami. Za ním nasleduje Hlas-SD s takmer 21 percentami a Progresívne Slovensko. To získalo podporu o niečo viac ako 11 percent. Na štvrtom mieste je Slovenská národná strana, od ľudí získala viac ako deväť percent. V Detve volilo vyše 68 percent voličov, viac ako 69 percent bolo v Hriňovej a v obci Dúbravy. Ostatné obce mali vyše 70-percentnú účasť. Viac ako 79 percent mali obce Klokoč a Látky.



Aj v okrese Zvolen, kde účasť dosiahla 70 percent, zvíťazil Smer-SD pred Progresívnym Slovenskom. Za ním bol na treťom mieste Hlas-SD, pričom rozdiel medzi druhým a tretím miestom bol len viac ako percento. Štvrtý najvyšší počet hlasov získala opäť Slovenská národná strana s vyše ôsmimi percentami. Najväčší záujem o voľby bol vo vojenskom obvode Lešť, k urnám tam prišlo 58 zo 67 oprávnených voličov. Naopak, najmenej ľudí prišlo voliť v obci Bzovská Lehôtka, kde účasť o málo presiahla 60 percent.



V južnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja, v okrese Veľký Krtíš, bol záujem o voľby z týchto troch okresov najnižší. Účasť bola na úrovni 60 percent. Aj tam zvíťazil Smer-SD so ziskom viac ako 22 percent. Nasleduje Hlas-SD, ktorý získal vyše 20 percent hlasov a trojicu uzatvára strana Szövetség-Aliancia, ktorej prejavilo dôveru vyše 15 percent voličov. Najmenší záujem o voľby bol v obci Muľa, kde prišlo k urnám niečo viac ako 35 percent voličov. V žiadnej z obcí či miest v okrese účasť nepresiahla 80 percent.