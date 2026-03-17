Na Podpoľaní plánujú posilniť elektrickú sieť
Pripravovaná energetická štúdia má v najbližšom období posúdiť technické možnosti riešenia a navrhnúť najvhodnejšiu možnosť.
Autor TASR
Detva 17. marca (TASR) - Na Podpoľaní pripravujú posilnenie elektrickej siete. Projekt má zlepšiť distribučnú sústavu v regióne a vytvoriť podmienky na jeho ďalší rozvoj. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja s tým, že to má zabrániť krátkodobým výpadkom elektrickej energie.
Navrhované riešenie počíta s vybudovaním novej linky vysokého napätia z elektrickej stanice Stredoslovenskej distribučnej (SSD) situovanej v areáli PPS Group cez Detvu a Korytárky až do Hriňovej. Vedenie by malo byť kombináciou vzdušnej trasy a káblov uložených pod zemou. Projekt by zasahoval do štyroch katastrálnych území (Dúbravy, Detva, Korytárky a Hriňová), s ktorými má SSD uzatvorené memorandá o spolupráci. „Ak chceme, aby sa Podpoľanie ďalej rozvíjalo, potrebujeme spoľahlivú a dostatočne kapacitnú energetickú infraštruktúru,“ uviedol primátor mesta Branislav Baran.
Pripravovaná energetická štúdia má v najbližšom období posúdiť technické možnosti riešenia a navrhnúť najvhodnejšiu možnosť. „Finálne riešenie by sme mali mať v druhej polovici tohto roka. Na základe záverov štúdie realizovateľnosti začneme v súlade so stavebnou legislatívou pripravovať technický návrh a následne projektovú dokumentáciu k povoľovaciemu procesu stavby,“ konštatoval Martin Gelačák zo sekcie projektového manažmentu SSD. Posilnenie distribučnej siete by malo priniesť stabilnejšie dodávky elektriny aj pre okolité obce, ako sú Detvianska Huta, Látky, Kriváň, Podkriváň či Stožok.
Hovorca objasnil, že krátkodobé výpadky elektrickej energie spôsobujú problémy domácnostiam aj podnikateľom. Na samosprávy sa preto obracajú obyvatelia aj firmy, ktorým výpadky spôsobujú škody na spotrebičoch alebo komplikácie vo výrobných procesoch.
Suja podotkol, že na Mestskom úrade v Detve sa začiatkom marca uskutočnilo úvodné stretnutie k pripravovanej energetickej štúdii. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia miestnych samospráv, zástupca projekčnej kancelárie a zástupcovia Stredoslovenskej distribučnej.
Navrhované riešenie počíta s vybudovaním novej linky vysokého napätia z elektrickej stanice Stredoslovenskej distribučnej (SSD) situovanej v areáli PPS Group cez Detvu a Korytárky až do Hriňovej. Vedenie by malo byť kombináciou vzdušnej trasy a káblov uložených pod zemou. Projekt by zasahoval do štyroch katastrálnych území (Dúbravy, Detva, Korytárky a Hriňová), s ktorými má SSD uzatvorené memorandá o spolupráci. „Ak chceme, aby sa Podpoľanie ďalej rozvíjalo, potrebujeme spoľahlivú a dostatočne kapacitnú energetickú infraštruktúru,“ uviedol primátor mesta Branislav Baran.
Pripravovaná energetická štúdia má v najbližšom období posúdiť technické možnosti riešenia a navrhnúť najvhodnejšiu možnosť. „Finálne riešenie by sme mali mať v druhej polovici tohto roka. Na základe záverov štúdie realizovateľnosti začneme v súlade so stavebnou legislatívou pripravovať technický návrh a následne projektovú dokumentáciu k povoľovaciemu procesu stavby,“ konštatoval Martin Gelačák zo sekcie projektového manažmentu SSD. Posilnenie distribučnej siete by malo priniesť stabilnejšie dodávky elektriny aj pre okolité obce, ako sú Detvianska Huta, Látky, Kriváň, Podkriváň či Stožok.
Hovorca objasnil, že krátkodobé výpadky elektrickej energie spôsobujú problémy domácnostiam aj podnikateľom. Na samosprávy sa preto obracajú obyvatelia aj firmy, ktorým výpadky spôsobujú škody na spotrebičoch alebo komplikácie vo výrobných procesoch.
Suja podotkol, že na Mestskom úrade v Detve sa začiatkom marca uskutočnilo úvodné stretnutie k pripravovanej energetickej štúdii. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia miestnych samospráv, zástupca projekčnej kancelárie a zástupcovia Stredoslovenskej distribučnej.