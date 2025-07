Na Podpoľaní sa začal pochod proti plánovanej elektrárni Málinec

Zvolen 18. júla (TASR) - Na Podpoľaní sa v piatok ráno začal vyše 40-kilometrový pochod, ktorý je za spravodlivé rozhodovanie o plánovanej prečerpávajúcej vodnej elektrárni (PVE) Málinec. TASR o tom informovala organizátorka Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.



Skupina ľudí sa ráno stretla v Slatinke vo Zvolenskom okrese a z tohto miesta pokračujú cez obce Zvolenská Slatina, Vígľaš a mesto Detva. Na akcii sú napríklad zástupcovia združení Slatinka i Čechánky. Podvečer skončia v Hriňovej, kde o 19.00 h organizátori naplánovali verejnú diskusiu pre obyvateľov a ďalších záujemcov.



Martina Paulíková zo Združenia Slatinka v piatok ráno povedala, že aktivitou chcú symbolicky prepojiť Slatinku a Čechánky, pretože ich osudy sú podobné. V údolí rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou malo v minulosti vzniknúť vodné dielo.



Na začiatku pochodu bola v Slatinke aj Anna Machavová, ktorá so Združením Čechánky bojuje proti výstavbe PVE Málinec. S rodinou užívajú 130-ročnú drevenicu na lazoch, ktorých by sa dotkla výstavba diela. Dôležité je podľa nej aj zachovanie pitnej vody. „Pestujeme ovocné stromy a sme s touto lokalitou úzko spätí. Chcem ukázať ľuďom, aby sa nebáli bojovať a keď treba, aby vystúpili a dokázali, že zmena sa dá urobiť," doplnil jej syn Lukáš Machava.



Celú trasu alebo jej krátku časť môže absolvovať ktokoľvek, kto chce podporiť miestnych obyvateľov. Pochod na podporu miestnych ľudí bude pokračovať aj v sobotu (19. 7.). Začiatok bude v Hriňovej, pokračovať bude cez Detviansku Hutu so záverom v časti Látky - Čechánky.



Výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí z Podpoľania, s ktorými podpísalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dohodu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) uvádza, že vodná elektráreň by mala priniesť ekonomický rast aj benefit pre celé hospodárstvo Slovenska. „Projekt môže ohroziť pitnú vodu v regióne a hrozí zaplavenie častí obcí, kde ľudia žijú a gazdujú,“ podotkla Szabová. Taraba zdôraznil, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody.