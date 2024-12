Na Podpolianskom námestí v Hriňovej budú vianočné trhy

Hriňová 12. decembra (TASR) - Na Podpolianskom námestí v Hriňovej v Detvianskom okrese budú počas nasledujúceho víkendu (14.-15.12.) vianočné trhy. Súčasťou budú betlehemci, folklór i heligonkári. TASR o tom informoval vedúci mestského kultúrneho strediska (MsKS) Martin Kliment.



Dodal, že na podujatie sa snažili pozvať hlavne lokálnych remeselníkov a výrobcov. "Tradične nám však na ne chodia aj základné školy so svojimi výrobkami alebo aj základná umelecká škola. Ponúkajú darčeky, ktoré vyrobili," objasnil. Podľa neho chcú dať prednosť ručne vyrábaným dielam, napríklad domácim majstrom s kožou i medárom.



Ako ďalej uviedol, v sobotu (14.12.) večer zároveň bude v kultúrnom dome predstavenie hriňovského divadla s názvom Keď sa zhasne. V nedeľu (15.12.) bude program opäť v kinosále mestského kultúrneho strediska, a to vianočný program základnej umeleckej školy z Hriňovej. Vianoce budú pokračovať polnočnou svätou omšou na Štedrý večer a na záver roka Štefanskou zábavou.



Žiaci z hriňovských škôl, tamojší seniori i šikovní obyvatelia aj tento rok pripravili vianočnú výstavu Medovníkové mesto. Tvoria ju zmenšeniny známych mestských symbolov a stavieb vytvorených z medovníkov. Záujemcovia si ju môžu pozrieť v MsKS. Súčasťou sú napríklad miestne kaplnky, medzinárodný detský folklórny festival Deti pod Poľanou, adventný kalendár i množstvo malých medovníkov. Žiaci zo základnej školy vyrobili tento rok športovú halu Spartak Aréna Hriňová. Dospelý kolektív zas vytvoril známy kríž, ktorý víta ľudí na hriňovskej kruhovej križovatke.



V roku 2025 podľa Klimenta pripravujú tradičné kultúrne podujatia. Patria medzi ne zimná furmanská súťaž ťažných koní, plesy i letný medzinárodný detský folklórny festival Deti pod Poľanou. "Gazdovanie na hriňovských lazoch a festival ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou budú opäť v jeden deň, ako aj tento rok. Osvedčilo sa nám to a chceme v tejto tradícii pokračovať," podotkol.



Atmosféra gazdovania je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s ľuďmi pri ukážkach hospodárskych prác. Základnou myšlienkou je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní.